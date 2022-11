'Black Panther: Wakanda Forever' elimina una escena de contenido LGTBIQ+ para poder estrenarse en Kuwait

La Fase 4 culmina con Black Panther: Wakanda Forever, película articulada como un homenaje al legado de Chadwick Boseman (intérprete de T’Challa) que llegó ayer a los cines con grandes previsiones de taquilla. El film anterior, igualmente dirigido por Ryan Coogler, es uno de los más aclamados y taquilleros del Universo de Marvel, de forma que se espera una gran recaudación y no llega a ser traumático del todo que China le haya cerrado las puertas. El mercado chino es un activo muy codiciado para Hollywood, pero el gobierno de Pekín ha prohibido su importación y todo apunta a que se debe (al margen de una política muy estricta con el cine de superhéroes extranjero) a cierta escena de Wakanda Forever.

Esta muestra a Ayo (Florence Kasumba) intercambiando un gesto de afecto con su pareja Aneka (Michaela Coel, recién llegada a la franquicia). Este gesto se reduce a un beso en la frente, pero como la película no oculta que ambas mantienen un romance China habría impedido el acceso de Marvel a sus carteleras. Según recoge ahora The Hollywood Reporter, esta misma escena ha provocado un gesto de contrición en la maquinaria de Disney con respecto al mercado de Kuwait. Se trata del tercer mercado en cuestión de tamaño de Oriente Medio, y de cara a esquivar la censura Marvel ha eliminado un minuto de la película, donde se incluye entre otras cosas el beso, de 10 segundos, entre Ayo y Aneka.

Dicho minuto se amplía también al plano de una mujer dando luz a un niño y las palabras “un dios para su pueblo”. El conjunto de estos momentos habría soliviantado al gobierno de Kuwait, y de cara a poder estrenar la película Disney la ha pasado por unas ediciones apresuradas. Lo curioso del asunto es que Kuwait es el único país que ha exigido dichas ediciones: en otros países de la región Wakanda Forever se ha estrenado sin problemas. Estos son Arabia Saudí (el mercado más codiciado de Oriente Medio), Emiratos Árabes Unidos (el segundo, seguido de la citada Kuwait), Qatar, Bahréin y Omán, cuyas carteleras ya alojan una Black Panther: Wakanda Forever con el metraje íntegro.

Es otro episodio en la complicada relación de Disney con los países del Golfo a cuenta de la aparición del colectivo LGTBIQ+ en sus producciones. Si bien la Casa del Ratón acostumbraba a modificar sus películas para adaptarse a legislaciones homófobas, ha habido una temporada en la que ha decidido mantenerse firme: racha que ha estropeado Wakanda Forever. Las películas anteriores de Disney que no pasaron la censura fueron Lightyear, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange en el multiverso de la locura y West Side Story por contar con un personaje, Anybodys, a cargo de un intérprete de género no binario, Iris Menas.

Marvel lleva tres años, por su parte, sin conseguir estrenar película en China. Su último gesto con Black Panther: Wakanda Forever recuerda además a lo ocurrido con la previa Black Panther, que de cara a poder llegar a Kuwait eliminó un beso entre Boseman y Lupita Nyong’o.

