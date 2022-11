'Black Adam' y 'Black Panther: Wakanda Forever' no se estrenarían en China

En los últimos tres años solo se ha estrenado en China una película de superhéroes procedente de Hollywood: The Batman. El film de Matt Reeves, que le dio a Warner y DC Films (ahora DC Studios) uno de sus éxitos más sólidos de crítica y público, fue el único que se abrió paso entre los requisitos que impone el gobierno de Pekín, garante de una censura muchas veces imprevisible. Es la que ha provocado que, según la industria cinematográfica china no deja de crecer (su recaudación autóctona ya ha superado a EE.UU. en tiempos del COVID-19), hayan ido disminuyendo las propuestas superheroicas que traspasan sus fronteras. Se ha llegado a creer, de hecho, que China ha optado por prohibir cualquier película de este género… con el perjuicio que supone para los estudios.

Tanto Disney como Warner habrían perdido decenas de millones de dólares al no poder acceder sus películas a este mercado, y en el primer caso la Fase 4 de Marvel ha sido catastrófica: ni uno solo de los cinco films que la integran hasta ahora se han estrenado en China, y según recoge The Hollywood Reporter Black Panther: Wakanda Forever, que llega hoy a un puñado de mercados, no será la excepción. Wakanda Forever viene a clausurar la Fase 4 del MCU (esa que dio comienzo en plena crisis del coronavirus y ha tenido múltiples ramificaciones streaming), y todo apunta a que correrá una suerte parecida a films anteriores. Nuevamente, sin que desde Pekín aclaren exactamente qué es lo que ha desagradado a las autoridades, limitándose a prohibir su entrada en el país.

El criterio de los censores parece ser bastante arbitrario, pero se puede intuir siempre cuáles son las razones. Shang-Chi habría quedado fuera por las supuestas connotaciones anti-China de su argumento (a través de un protagonista chino que se ha apartado de sus raíces para vivir en EE.UU.) y por las críticas de Simu Liu al régimen: algo que se extrapola a Chloé Zhao con Eternals sumando, en este caso, personajes LGTBIQ+. La sexualidad también fue central en Doctor Strange en el multiverso de la locura, en lo relativo a las madres de América Chaves (Xochitl Gomez), así como en en Thor: Love and Thunder, y por último Spider-Man: No Way Home habría sido descartada por la holgada presencia de la Estatua de la Libertad, con sus valores fuertemente estadounidenses.

¿Qué ha pasado con Wakanda Forever? Seguramente, la citada presencia del colectivo LGTBIQ+: la película muestra una relación homosexual entre Aneka (Michaela Coel) y Ayo (Florence Kasumba), lo que habría irritado al gobierno de Pekín. Este tipo de elementos han agriado las relaciones internacionales de Disney (no solo con China, sino con varios países de Oriente Medio), pues aunque inicialmente se tendía a eliminar partes para favorecer la exportación, en los últimos meses la Casa del Ratón ha optado por mantenerse firme. De modo que no eliminó las escenas “molestas” de Doctor Strange 2 ni de la reciente Lightyear, mientras que en contrapartida una major como Warner sí cortó un diálogo de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore donde se explicitaba la orientación sexual del personaje de Jude Law.

DC lo tiene un poco más crudo

Hablando de Warner, la major tampoco podría estrenar Black Adam en China, su última película de superhéroes programada para 2022. Algo, como en el caso de Wakanda Forever (cuya entrega previa generó en China 105 millones), muy doloroso para sus finanzas. Más allá de la política que maneje Pekín sobre los superhéroes, históricamente las películas protagonizadas por Dwayne Johnson han funcionado bien en este mercado: ahí está El rascacielos con 98 millones, o Fast & Furious: Hobbs and Shaw con 201. Mientras Wakanda Forever prevé abrir su trayectoria con 175 millones (y por ello no sería tan devastadora su ausencia en China), a Black Adam sí le habría venido bien contar con este mercado, pues desde que se estrenó lleva recaudados unos solventes, pero poco espléndidos dado el presupuesto, 321 millones a nivel global.

China no ha emitido una negativa oficial para cobijar Black Adam, pero la película ya lleva tiempo en salas y Pekín suele hacer pública sus decisiones para la importación de películas extranjeras con una antelación de entre cuatro y ocho semanas. Warner, pues, “ha dejado de esperar” que llegue el permiso de China, y en cuanto a los motivos de esta negativa cabe pensar en Pierce Brosnan como miembro del reparto. En Black Adam interpreta al Doctor Fate, miembro de la Sociedad de la Justicia de América, y parece que Brosnan sería ahora mismo una persona tan non grata en China como Zhao o Liu: todo porque hace un par de años publicó una foto antigua donde aparecía posando con el Dalai Lama. Figura que, para Pekín, es la de un separatista peligroso.

