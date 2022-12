'Black Adam' provoca la enemistad de Dwayne Johnson y Warner

Hay toda una historia subterránea en lo que ha ocurrido con Henry Cavill, Dwayne Johnson y DC que ojalá algún día se revele por completo. Lo que es ahora solo podemos especular y traer a colación hechos objetivos, como que fue Johnson el principal interesado en que Cavill reapareciera como Superman en Black Adam, y que esto fue logrado tras un alargado pulso entre el primero y la directiva de DC. La idea era que Black Adam anticipara la llegada de El hombre de acero 2, pero esto fue desactivado cuando hubo un cambio enorme entre los altos puestos de la compañía: James Gunn y Peter Safran son los nuevos líderes de DC Studios, y su idea con la saga superheroica es apartarse por completo del Snyderverso.

Así que llega la escabechina. El hombre de acero 2 está cancelada, Wonder Woman 3 también, y como consecuencia los cameos de Cavill y Gal Gadot ya grabados en The Flash se han suprimido. The Flash, por su parte, no tiene pinta de que vaya a implicar el protagonismo de Ezra Miller para próximas películas (el comportamiento del actor y sus problemas con la justicia así lo han dictaminado), y Aquaman and the Lost Kingdom apunta a ser la despedida de Jason Momoa con el personaje. Hay más. Ben Affleck se despediría de Batman en la susodicha The Flash (está por ver ahora si dirige algo para Gunn y Safran), y por ahí solo queda ¡Shazam! La furia de los dioses con un protagonista que a todos cae bien, pero que tampoco es muy vital para el futuro de DC.

Parece que solo la Harley Quinn de Margot Robbie cuenta con el beneplácito de la directiva, al margen de lo que apuntan en solitario The Batman y el Joker de Todd Phillips. Todo mientras Black Adam, la película que llegó en medio de la transición, canaliza buena parte de estas tensiones a manos de Johnson y una relación con Warner y DC que parece haberse convertido en agria enemistad. Black Adam apunta a no tener secuela alguna por culpa de una recaudación bastante decepcionante… que el equipo de Johnson habría tratado de engordar a ojos de los medios. Johnson también es productor de Black Adam, y estaba empeñado en que el rol de su personaje fuera más allá de una película de orígenes.

Así que filtró información falsa. Deadline publicó unas estimaciones de taquilla que según se supo más tarde eran infundadas, al incluir las previsiones de ingresos de Black Adam en su llegada al mercado doméstico. Es algo que, claro, no le ha sentado bien a Warner, y debe haber originado desencuentros con una posible cumbre de la que se han hecho eco algunas voces: Johnson ha dejado de seguir las cuentas de Black Adam y Warner Bros. en Instagram. No obstante, y aunque el actor nunca ha llegado a hacer declaraciones sobre los datos falsos, sí que ha querido utilizar su cuenta de Twitter para negar la mayor: “100% falso. Nunca he seguido ninguna cuenta de Instagram”.

100% not true

Never followed either account on IG. — Dwayne Johnson (@TheRock) December 17, 2022

Aun cuando se pueda entender que lo de Instagram es mentira, hay algo objetivo, y es que Johnson no ha tuiteado sobre Black Adam desde el 8 de diciembre, cuando de hecho compartió la noticia de Deadline sobre las previsiones halagüeñas de taquilla. Más tarde se extendió el clamor de que esas previsiones eran mentira, y Black Adam se incorporó al catálogo de HBO Max. Esto último ocurrió el 16 de diciembre, y Johnson no ha hecho mención alguna a ello en su Twitter. Todo lo cual nos lleva a asumir que, en efecto, el actor y Warner están en pie de guerra. Y que el futuro de Black Adam es tan oscuro como su traje.

