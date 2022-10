Bill Skarsgård y Lily Rose-Depp se unen al ‘Nosferatu’ de Robert Eggers

La carrera de Robert Eggers se consolidó entre La bruja y El faro. El hombre del norte, lidiando con el apoyo de un gran estudio y un amplio presupuesto, fue su prueba de fuego, pero bastante antes ya le había empezado a dar vueltas a hacer un remake de Nosferatu. Constituiría la segunda vez que alguien querría hacer algo parecido a partir del clásico mudo de F.W. Murnau: Werner Herzog hizo lo propio, y el propio Eggers no dudó en opinar sobre los resultados: “Creo que la película de Herzog, y eso que Herzog es uno de mis directores favoritos, es un poco irregular. Me encanta la música, me encanta Isabelle Adjani, me encanta Klaus Kinski, pero… es solo Herzog haciendo de Herzog”.

¿Pensaba Eggers que podría hacerlo mejor? Probablemente. Murnau realizó una adaptación libre del Drácula de Bram Stoker aprovechándose del jaleo con los derechos, que le permitió lanzar una obra clave para el género. Eggers ha crecido fascinado por ella, y en un primer momento de su proyecto logró que Harry Styles y Anya Taylor-Joy se interesaran por él. Esta película, sin embargo, no llegó a concretarse, y Eggers tuvo que decantarse por El hombre del norte. “Se ha cancelado dos veces. He intentado que se hable de ello, porque se corrió bastante la voz cuando Harry Styles iba a estar en la película. Me pregunto si el fantasma de Murnau me está diciendo que debería parar”, declaró Eggers entonces.

Ahora Deadine recoge que Nosferatu vuelve a estar en los planes del director de La bruja, confirmando a Bill Skarsgård en el papel protagonista luego de que su hermano, Alexander, protagonizara El hombre del norte. La otra incorporación con la que cuenta es Lily Rose-Depp, que en breve estrenaría en HBO The Idol: serie coprotagonizada por The Weeknd a cuyos mandos encontramos a Sam Levinson (Euphoria). No hay más detalles del Nosferatu de Eggers fuera de ser el intento definitivo de llevarlo al cine, una vez El hombre del norte supusiera una decepción en taquilla para Universal. Está por ver si esta versión logra superar a Herzog, como Eggers parece verse capaz de hacer.

