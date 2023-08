Cuando un beso de Riley Keough estuvo a punto de matar a Andrew Garfield

Lo que esconde Silver Lake tuvo una acogida mucho más tibia que It follows, anterior film de David Robert Mitchell. Protagonizaba Andrew Garfield como un joven vago de Los Ángeles que se obsesiona con su vecina (Riley Keough) y una vez desaparece se lanza en una búsqueda imprevisible por las calles de la ciudad. A este neonoir paranoico le costó encontrar su público, pero hoy por hoy pocas dudas quedan de que se trata de una película de culto, que está bien recordar a cada tanto.

Incluso a raíz de anécdotas potencialmente mortales. Keough volvió hace poco a la palestra al encabezar Daisy Jones & The Six, adaptación de una exitosa novela de Taylor Jenkins Reid donde interpretaba a una cantante de ajetreada vida sentimental y artística. Entrevistada por Vanity Fair, Keough recordó los días de rodaje de Lo que esconde Silver Lake, y habló de una jornada que pudo haber sido mortal para su compañero de reparto Garfield, que tiene una alergia muy grave a los frutos secos.

Ese día estaba planeado que Keough grabara la escena de un beso con el actor de The Amazing Spider-Man, y antes de eso fue vista en la caravana de maquillaje comiendo una barra dulce. “Estaba en la caravana de maquillaje mientras comía como una barra de granola o algo así, y estaba a punto de rodar una escena en la que tengo que besar a Andrew. Y la maquilladora me dijo ‘¿eso lleva cacahuetes?’”, cuenta Keough. Como no estaba segura, la maquilladora fue a decírselo al productor.

Si Keough hubiera rodado su escena como estaba previsto habría sido fatal para Garfield, pero afortunadamente se decidió cancelar el rodaje según a su maquilladora le saltaron las alarmas. “El productor vino y me dijo ‘Riley, Andrew es muy alérgico a los cacahuetes y tenemos que cerrar el plató’”, prosigue Keough. “‘No debería haber estado en el equipo, y no sé por qué está en el plató’. Me quedé como ‘joder, qué locura’. Pero gracias a Dios que esta mujer lo pilló, ¡yo no tenía ni idea!”.

Lo que esconde Silver Lake pudo seguir adelante sin incidentes, y posteriormente Keough protagonizaría Daisy Jones & The Six mientras Garfield obtenía su primera nominación al Oscar por tick, tick, ¡BOOM!, donde encarnaba al compositor Jonathan Larson.

