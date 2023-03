Riley Keough recuerda la "incómoda" escena de sexo que rodó con su marido para 'Todos quieren a Daisy Jones'

Todo lo que Reese Witherspoon toca lo convierte en oro. La rubia, convertida en una de las productoras más influyentes de Hollywood al frente de Hello Sunshine, está detrás de la adaptación Todos quieren a Daisy Jones, el bestseller de Taylor Jenkins Reid que ha dado el salto a la pantalla de la mano de Prime Video.

La ficción sigue a Daisy Jones & The Six, una banda setentera en la cima de su carrera. Con los carismáticos cantantes Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin) al frente, el grupo alcanza la fama, pero, tras un concierto con entradas agotadas en Chicago, deja de actuar. Décadas después, sus miembros se ponen de acuerdo para revelar la verdad de lo que ocurrió.

De momento, Prime Video ha lanzado los tres primeros episodios de la serie, así como Aurora, el álbum que recoge las canciones del grupo y que ya es número 1 de iTunes en EE UU.

Durante su entrevista en el programa de Seth Meyers (vía EW), Riley Keough ha desvelado ahora que rodó una escena de sexo para la serie con su marido, Ben Smith-Petersen, y, al parecer, fue una situación de lo más incómoda.

Smith-Petersen aparece brevemente en el segundo episodio de la ficción y da vida a un hombre que se acuesta con Daisy Jones. "El cameo se dio porque tenía que tener relaciones sexuales con una persona aleatoria en la serie", ha explicado Keough: "Los productores me dijeron: '¡Sería divertido que fuera tu marido!".

Sin embargo, según ha recordado la intéprete, la situación fue de todo menos divertida. "Fue más incómoda", ha afirmado: "Creo que pensaban que sería menos incómoda, y después llegamos allí y dijeron: 'Esto es muy incómodo'. Para empezar, nunca he fingido tener sexo con mi marido".

"En segundo lugar, normalmente, cuando haces esas cosas, se trata de alguien que viene para un día", ha seguido contando la actriz: "Le saludas: 'Hola, encantada'. Haces tu trabajo y es todo muy profesional. Con Ben, nos estábamos riendo todo el rato".

Meyers ha comentado entonces que él estaría preocupado de tener que fingir acostarse con su mujer por si esta lo comparaba con la vida real. "¡Eso es lo que pasó!", ha respondido Keough: "En esta escena, no lo estoy disfrutando. Y no paraba de sentir que tenía que pensar: '¡En la vida real no es así!'. Después, pensé: 'Esto me lo guardo para mí".

En la secuencia en cuestión, su personaje, Daisy, ignora totalmente al personaje de su marido mientras tiene relaciones con él porque está centrada en componer canciones. Cuando el hombre interpretado por Smith-Petersen le pregunta si deberían cambiar de posición, esta da por finalizado el sexo y se pone a escribir la letra de un tema en su diario.

"Está bien que juntos os hayáis dado cuenta de que, cuando tengas sexo real, debería ser con él, y el sexo fingido debería ser con extraños", ha bromeado Meyers.

En la serie, Daisy es una joven que se ha criado en Los Ángeles entre clubes de Sunset Strip, noches de excesos y pasión con ídolos del rock y sueños de cantar en el icónico local Whiskey a Go Go.

Sus 10 episodios nos muestra los comienzos de Daisy, que pronto se hace notar con su voz, su talento y su irresistible carisma, así como los de The Six, la banda liderada por Billy Dunne. Sus caminos se cruzan cuando un productor se da cuenta de que la clave del éxito pasa por unir a ambos artistas.

