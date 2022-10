Benedict Cumberbatch reescribió algunas escenas de 'Doctor Strange 2' para "hacerla más oscura"

Entre todas las películas del Universo de Marvel, Doctor Strange en el multiverso de la locura ha conseguido destacar por su inventiva terrorífica. Desde luego que, a la estela de Spider-Man: No Way Home, juguetea con dimensiones paralelas para brindar al fandom multitud de cameos, pero también lo envuelve todo en una atmósfera más siniestra de lo habitual en el MCU, algo que se ha convenido en asociar a la presencia de Sam Raimi tras las cámaras. El director de Posesión infernal volvía así a los superhéroes tras firmar Darkman y la primera trilogía de Spider-Man, reclutado por Kevin Feige luego de que Scott Derrickson abandonara el proyecto por las temibles diferencias creativas.

¿Pero y si el terror de Doctor Strange 2 no fuera responsabilidad única de Raimi? Benedict Cumberbatch, intérprete del Hechicero Supremo, ha hablado con Prestige Online y dado cuenta de su interés por que la película ahondara en sus posibilidades terroríficas. En concreto, Cumberbatch asegura que tuvo un papel creativo destacado a la hora de plantear la escena en la que su personaje lucha contra el Strange Siniestro de uno de los universos paralelos, coordinándose con el guionista Michael Waldron para ello. “Llegué a escribir algunas escenas. Sugerí que todo debía ser más oscuro en cierto punto. Había una versión más blanda en esa etapa, y estoy muy contento por la forma en que evolucionó”.

“Sam Raimi se prestó a ello y Michael Waldron me apoyó para reescribirla. Convertimos lo que era un pequeño combate entre los dos en una batalla muy extraña e inventiva. Me encantó. Así fue como plantearon el combate original hace mucho tiempo, cuando Scott Derrickson aún trabajaba con nosotros”. Parece que el influjo de Derrickson no se perdió del todo, luego de marcharse de la película para volver oficialmente al cine de terror con Black Phone. “Podríamos haber ido aún más lejos, y tal vez lo haga en el futuro”, promete Cumberbatch.

Aunque Doctor Strange 2 ha sido el gran intento de Marvel por coquetear con el género, no hay que olvidar que recientemente se estrenó en Disney+ La maldición del hombre lobo, con Gael García Bernal.

