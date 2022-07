Elizabeth Olsen aún no ha visto ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

Ya han pasado más de dos meses de la llegada a salas de Doctor Strange en el multiverso de la locura. La recepción ha sido estupenda y como cabía esperar la recaudación ha acompañado, si bien ha habido espectadores con sentimientos encontrados ante el destino de Wanda Maximoff. El personaje de Elizabeth Olsen es vital en la trama de la secuela dirigida por Sam Raimi, dando continuidad (algo problemática) a lo planteado durante una serie previa de Marvel, Bruja Escarlata y Visión. Sobre si Doctor Strange 2 es justa con Wanda estaría bien conocer la opinión de Olsen, pero lamentablemente… la actriz aún no ha visto el film. Así lo ha revelado en The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Olsen acudió al programa para presentar su libro infantil Hattie Harmony: Worry Detective, publicado junto a su pareja Robbie Arnett. Durante la velada confesó que aún no ha visto Doctor Strange en el multiverso de la locura, aunque no se debe a que sea una de esas intérpretes que odia verse en pantalla. “Soy alguien al que le gusta estudiar algo para saber cómo mejorarlo. Pero estaba resfriada cuando tuvimos el estreno y no pude asistir. Así que les pedí que me enviaran una copia para poder verla, y tenía mi nombre y la hora a la que la estaba viendo, y no quería verla así”, explicó. Olsen tuvo que perderse la premiere, y la copia que le facilitó Disney no le agradaba demasiado.

“Era simplemente una distracción”, explicó sobre la marca de agua que las majors suelen colocar en las copias de alguna película de estreno como medida de seguridad. Fallon señaló que dichas marcas se ponen para que el film no se filtre ni se venda “ilegalmente”, algo que pareció sorprender a Olsen. “¿Cómo se hace eso? ¿A quién se lo envías? ¿Cómo lo grabas en el ordenador?”. Ahora que Doctor Strange en el multiverso de la locura está disponible en el catálogo de Disney+ Olsen ya no tiene excusa para verla, aunque velozmente la conversación tomó otros derroteros. Por ejemplo, la posibilidad de que Wanda reaparezca en el MCU.

El final de Doctor Strange 2 no era muy alentador, pero a Olsen no le importaría retomar al personaje en un futuro indeterminado. “Espero que vuelva, pero no me cuentan nada sobre mi futuro”. La actriz cree que el trágico viaje de la Bruja Escarlata aún no ha concluido. “Debería regresar, solo que no sé nada. Me gusta la idea de que los fans se pongan tan agresivos que les acaben intimidando para que lo hagan”, bromea.

Estos días se emite Ms. Marvel en Disney+, mientras que el siguiente largometraje de Marvel Studios tras El multiverso de la locura se estrena la semana que viene, el 8 de julio. Será cuando Thor: Love and Thunder pase a estar disponible en cines.

