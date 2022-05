Elizabeth Olsen no llegó a conocer a ESTE actor de ‘Doctor Strange 2’ (aunque tengan escena juntos)

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA]

Las películas de Marvel Studios suelen rodarse con gran cantidad de pantallas verdes, y un trucaje tal a nivel de efectos digitales que nunca se puede asegurar al 100% quién protagoniza qué escenas. Cuando a esto le sumamos la variable de los reshoots, esta confusión solo se acrecienta, y era razonable esperar que la posproducción de Doctor Strange en el multiverso de la locura había sido bastante compleja en ese sentido. De hecho, el film de Sam Raimi experimentó reshoots a principios de 2022, antes de estrenarse el pasado 6 de mayo y ser un triunfo tanto de crítica como de público. Y dichos reshoots condujeron a tesituras bastante sorprendentes, como la que acaba de describir Elizabeth Olsen.

Olsen vuelve como Wanda Maximoff, alias Bruja Escarlata, en la secuela de Doctor Strange, y al igual que su compañero Benedict Cumberbatch interviene en la escena que más ha dado que hablar de todas: aquella en la que el Doctor Strange llega a la Tierra 838 y conoce a una versión alternativa de los Vengadores, los Illuminati. En esta formación encontramos al Profesor X (Patrick Stewart), a la Capitana Carter (Hayley Atwell) o a Mr. Fantástico, que debutó por fin en el MCU con el rostro de John Krasinski. Todos estos Illuminati, para más señas, son asesinados sin contemplaciones por Wanda según llega a esta realidad en busca de América Chávez (Xochitl Gómez).

John Krasinski siempre fue favorito para encarnar a Reed Richards, al igual que Emily Blunt, su mujer en la vida real, se ha postulado (por parte del público, ella de momento pasa) como Sue Storm. En El multiverso de la locura tiene una muerte horrible a manos de Wanda, pero al parecer el rodaje de esta escena no requirió que él y Olsen compartieran plató. Es algo que podemos inferir de un reciente vídeo de Vanity Fair en el que la actriz se somete a un detector de mentiras. En un momento dado sale a relucir el nombre de Krasinski, y Olsen asegura no haberle visto nunca en persona. Y el polígrafo comprueba que dice la verdad. “No, nunca lo he conocido. Nunca he conocido a este hombre”.

“Sí he conocido a su mujer”, añade. Hay rumores que apuntan a que todo el segmento de los Illuminati fue una adición posterior, perteneciente a los citados reshoots, así que Olsen habría rodado sus escenas por su cuenta y Krasinski por la suya. La actriz, en otra entrevista, ha confirmado que en realidad no ha conocido a ningún miembro de los Illuminati en persona. Está por ver si esto puede solucionarse en lo relativo a Krasinski, cuya continuidad en el MCU no está asegurada aunque hay una película de 4 Fantásticos en ciernes: la misma que hace un par de semanas perdió a Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) como director.

