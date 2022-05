Deadpool estuvo a punto de aparecer en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

Spider-Man: No Way Home abrió la veda. Tanto en lo relativo a esperar cameos no necesariamente adscritos al Universo de Marvel, como al aconsejar desconfiar de actores que negaran su aparición en un futuro proyecto de Kevin Feige. Andrew Garfield se pasó meses asegurando que no volvía como el trepamuros en No Way Home, y estrenada la película el mundo descubrió que había mentido una y otra vez, forzando que a partir de entonces ningún fan se fiara de las palabras de las estrellas de turno. Así que, cuando Ryan Reynolds negó que Deadpool fuera a hacer un cameo en Doctor Strange en el multiverso de la locura (“prometo que no estoy en la película”, dijo), todos asumimos que estaba mintiendo.

Doctor Strange en el multiverso de la locura se ha estrenado, con críticas muy entusiastas en torno al fichaje de Sam Raimi, y ha resultado que Reynolds decía la verdad. No hay ni rastro del Mercenario Bocazas en la secuela de Doctor Strange. Aunque no porque no se haya discutido antes que este pudiera aparecer. Al fin y al cabo, la adquisición de Fox por parte de Disney en 2019, así como su asociación con Sony, permite innumerables jugueteos con IPs, y de hecho Marvel Studios ya está detrás de la tercera entrega de Deadpool, dirigida por Shawn Levy luego de que hiciera buenas migas con Reynolds tanto en Free Guy como en El proyecto Adam. En lo relativo a su no-aparición en Doctor Strange 2, el guionista Michael Waldron asegura que la idea estuvo sobre la mesa.

Al fin y al cabo, en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch hay todo un segmento, dedicado a los Illuminati, donde el desfile de cameos es bastante prominente (aparece hasta el Profesor X de Patrick Stewart, que forma parte de la misma “continuidad” que el Mercenario Bocazas). “Sí, lo hablamos. Creo que hablamos de todo en esta película. Habría sido una locura no plantearlo, pero al final no se sentía como… simplemente no se sentía como el lugar adecuado”, cuenta Waldron para Comic Book. El guionista, que ya trabajó para Marvel en Loki, asegura que se consideraron multitud de cameos, pero “no pudimos incluirlos todos o pensamos otra cosa en base a la disponibilidad de los actores”.

