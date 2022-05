'Doctor Strange 2': Danny Elfman revela el cambio de última hora impuesto por Kevin Feige

Si has visto Doctor Strange en el multiverso de la locura, seguro que recuerdas la escena en la que el Maestro de las Artes Místicas se enfrenta a uno de sus álter egos en un duelo musical. Y no nos referimos a un 'pique' de guitarras ni nada parecido, sino al momento en el que los duplicados de Benedict Cumberbatch materializan las notas de un libro de partituras para usarlas como arma en su duelo mágico.

Pues bien: uno de los mayores implicados en dicha escena ha sido el compositor Danny Elfman. Y, según ha declarado el músico (vía Gamesradar), rodar el momento en cuestión implicó que Kevin Feige metiese cucharada.

Tras una larga filmografía en común y algún disgusto que otro, Doctor Strange 2 supuso el reencuentro de Elfman con el director Sam Raimi. Y, cuando este le habló la escena, el compositor reconoce haberse quedado patidifuso. "Cuando Sam me la describió por primera vez, le respondí: 'No tengo ni idea de qué infiernos me estás hablando", admite.

Así pues, Elfman se tomó muy en serio el trabajo de ponerle música a semejante cacofonía. "Enfrenté entre sí a varias piezas famosas de música clásica", explica. Algo que al mandamás de Marvel le pareció demasiado complejo.

"Entonces, en el minuto 59 de la hora 11, en el mismísimo final, Kevin Feige se metió por en medio y dijo que había que simplificarlo para que solo fuera Beethoven contra Bach", recuerda el compositor.

Así pues, Elfman tuvo que rehacer su arreglo para convertirlo en un duelo entre el 'padre de la música' y el genio de Bonn: "Le di una vuelta, haciendo que fuese la Quinta Sinfonía de Beethoven contra la Tocata y Fuga [en Re menor] de Bach. Y la verdad es que funcionó perfectamente".

La labor de Elfman se sumó a la de Raimi y a la de Cumberbatch para ofrecer una de las escenas más memorables de la película, y una de las más originales de la historia del MCU. Pese a ello, siempre nos quedaremos con ganas de saber qué otras composiciones habría querido introducir el músico en este momentazo…

