Benedict Cumberbatch cree que es difícil darle emoción a sus interpretaciones en Marvel

La Fase 4, entre otras cosas, ha confirmado que en ausencia de Tony Stark y Steve Rogers el Universo de Marvel tiene un protagonista claro (o al menos un nexo de unión entre personajes y tramas). Y ese es Stephen Strange, el Doctor Strange, al que Benedict Cumberbatch ha vuelto a interpretar tanto en Spider-Man: No Way Home como en la reciente Doctor Strange en el multiverso de la locura. Cumberbatch ha aceptado esta responsabilidad y es de esperar que no tardemos mucho en reencontrarnos con el personaje, pero vía una entrevista en The Talks ha revelado que ser la cabeza de Marvel (en lo tocante al relato, porque el jefe de todo esto sigue siendo Kevin Feige) es más difícil de lo que parece.

Cumberbatch, nominado al Oscar en dos ocasiones y ostentando una carrera de enorme prestigio más allá de los superhéroes, se ha sincerado con respecto a los inconvenientes de formar parte de una maquinaria tan enorme. Marvel Studios tiene tantos personajes, y tanto control sobre las narraciones que protagonizan, que a veces no le deja mucho espacio para que explore su papel. “No es una especie de gimnasio de actuación donde te quitas capas de ti mismo para revelar la verdad del personaje”, reflexiona. “Estás trabajando para hacer algo parecido, pero cuando estás en una película como Vengadores, por ejemplo, puede ser difícil conseguir ese momento de emoción exacto en cinco minutos, porque ese es todo el tiempo que tienes debido a todo lo que pasa alrededor”.

El actor se las apañó, por ejemplo, para hacer brillar al Doctor Strange en medio de un crossover tan caótico como Vengadores: Infinity War. “En este caso, no se trata de un desarrollo masivo del personaje, sino de cómo servir a la historia al mismo tiempo que se equilibra una parte ya muy querida del Universo Cinematográfico de Marvel. Así que aprendo en cada trabajo. Me gustaría pensar que aprendo. Aprendo observando a otras personas. Fue maravilloso observar a Robert Downey Jr. Es maravilloso observarle a él, y observar a gente que realmente sabe lo que está interpretando al dedillo”. Cumberbatch, con cierta lógica, identifica al intérprete de Iron Man como su modelo a seguir.

En la entrevista le han preguntado sobre si la experiencia le recuerda a cuando protagonizó Sherlock. ¿Es participar en Marvel una responsabilidad mayor que cuando fue el detective? Cumberbatch tiene una respuesta sorprendente: “Bueno, en cuanto a que esto sea algo más grande que Sherlock... no creo que lo sea. Para mí ha tenido mayor alcance que algo como Doctor Strange porque es televisión; es más democrático, más gente lo ha visto. El alcance que ha tenido ese programa es extraordinario”.

