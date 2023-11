Belén Rueda y el terror: ¿por qué es la gran 'scream queen' por excelencia del cine español?

El cine terror es uno de los géneros que está más en forma en España desde hace varios años. Paco Plaza, que acaba de estrenar en Netflix Hermana Muerte (2023), Jaume Balagueró (Venus, 2022) o más recientemente Carlota Pereda son solo algunos de los nombres que han ayudado a cimentar este tipo de películas. Precisamente la directora de Cerdita (2022) quiere seguir estableciéndose como una de las referencias en el horror con La ermita (2023), su último largometraje que ya está disponible en cines y que está protagonizado por una de las grandes 'scream queens' de la industria patria: Belén Rueda.

La actriz de Los Serrano debutó en el cine en 2004 con Mar adentro, con el que consiguió el Goya a mejor actriz revelación, aunque no fue hasta tres años más tarde cuando protagonizó la primera cinta de su carrera y que marcó el inició de su historia con el cine de terror: El orfanato (2007), dirigida por un J.A. Bayona que representará a España en los Oscar con La sociedad de la nieve (2023). La cinta fue un fenómeno en los cines, siendo hoy en día la sexta película más recaudadora en las salas nacionales y la segunda de terror, solo por detrás de Los Otros (2001).

Tras protagonizar la película del director de Lo imposible (2012), Belén Rueda se convirtió en una auténtica estrella del terror español, protagonizando en 2010 la cinta Los ojos de Julia y en la serie de televisión para Antena 3 Luna, el misterio de Calenda, en la que volvió a interpretar a personajes acechados por las sombras y lo sobrenatural, un terreno donde la actriz se mueve especialmente bien y que la ha llevado a ser considerada la 'scream queen' por antonomasia del cine español.

Belén Rueda no ve cine de terror

En unas declaraciones recogidas en RTVE, productora de La ermita, Belén Rueda admite que a pesar de ser una de las actrices más representativas del género no suele ver cine de terror: "Me gustan determinadas películas de terror, pero las he visto más de adulta porque de pequeña me marcaron demasiado", afirma, aunque le gusta que la gente la considere una reina del horror: "Me encanta oír eso, porque disfruto mucho de estas películas, siempre te dejan libertad absoluta para poder contar las cosas que quieres y no hay limitaciones reales y físicas".

Belén Rueda en 'La ermita'. Filmax

¿Quién es Belén Rueda en 'La ermita'?

En La ermita, la actriz da vida a Carol, una médium farsante que ayudará a una niña para que pueda hablar con su madre, que morirá muy pronto debido a un cáncer. La primera vez que sale en pantalla se muestra como una mujer antipática, irónica muy misteriosa y que con cierta misantropía, aunque poco a poco su personalidad va evolucionando a lo largo de toda la película de Carlota Pereda.

Dónde ver 'Fenómenas' otra película de Belén Rueda

Belén Rueda no ha protagonizado una, sino dos películas de terror este año. Cuatro años después de No dormirás (2019), la actriz vuelve a adentrarse en el género por partida doble gracias a La ermita y Fenómenas (2023), una cinta española disponible en Netflix que mezcla el horror y el humor en un relato que recrea las investigaciones del célebre Grupo Hepta, una asociación que se dedica a resolver misterios paranormales y que existe en la realidad.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.