'Beekeeper: El protector': la película de acción más extrema de la cartelera

Adam Clay (Jason Statham) trabaja como apicultor en una pequeña granja, aislada en mitad del campo. Eloise Parker (Phylicia Rashad), la amable señora dueña del recinto, ha sido su confidente y amiga durante años. Ambos cuidan del otro y se preocupan por su bienestar. Una tarde, Eloise recibe la llamada de un grupo de timadores que se hace pasar por su banco. Tras varias maniobras, convencen a la señora para que les transfiera todo su dinero. Minutos después, conmocionada por el engaño, Eloise se quita la vida. Cuando Clay comprueba lo ocurrido, comenzará un viaje de venganza para acabar con todos y cada uno de los integrantes de la banda de estafadores. Cuenta con ventaja: antaño perteneció a los Beekeepers, un escuadrón de operaciones de altísimo nivel, cuya preparación física y habilidades casi sobrehumanas los convierte en los hombres y mujeres adecuados para enfrentarse a cualquier adversidad.

Beekeeper: El protector [estreno hoy viernes 12 de enero, ver exclusivamente en cines] es la nueva película de David Ayer, uno de los directores más salvajes del cine americano. Entre sus películas destacan títulos como Fury, The end of watch o Escuadrón suicida. Es, además, el responsable del guion de Training Day, película de culto que reúne a Ethan Hawke y Denzel Washington. Junto a su dirección, merece la pena resaltar el guion de Kurt Wimmer. En 2010 Wimmer escribiría Salt, una innovadora película de acción con Angelina Jolie de protagonista, y desde entonces no ha dejado de entregar blockbusters de peso. En el reparto, destaca la presencia de Josh Hutcherson, Minnie Driver o Jemma Redgrave. Jeremy Irons interpreta a Wallace Westwyld, un sanguinario consejero que se enfrentará a la ira de Clay.

Beekeeper: El protector es una travesía sin frenos de una escena frenética a otra. Es un cóctel de acción con todos los ingredientes necesarios para que pases la mejor tarde de tu vida en el cine. David Ayer y Jason Statham mezclan sus habilidades para ofrecer secuencias que sean capaces de divertirte, mientras alucinas en tu butaca con cada patada desatada, con cada muerte imposible y divertidísimas coreografías. Combina un personaje icónico con secundarios sorprendentes y lo adereza con un disfrute que honra al género. Una obra palomitera y juguetona con la que querrás dejarte llevar. Los set pieces encajan dentro de una mitología que podría ampliarse en futuras entregas, pero también funcionan como elementos únicos dentro del relato.

Oleadas de acción destinadas a volarte la cabeza se entremezclan con el carisma de un Jason Statham en uno de sus mejores papeles recientes. Un actor que ya ha demostrado todo lo que es capaz de ofrecer a la experiencia cinematográfica, expresando con cada ceja y puño todo lo que el espectador necesita saber. Los malos no solo caen en una ensalada de armas de fuego, la inventiva con la que este salvaje apicultor termina sus batallas no conoce ningún límite. A veces disparate de acción, pero siempre una clase magistral de entretenimiento. En ocasiones oscura y adulta, en otras divertida y conmovedora. Una orgía de cabezazos, codazos y sangre que te espera en salas, buscando que la devores.

