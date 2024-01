Crítica de 'Beekeeper: El protector': Jason Statham intenta diseñar su propio 'John Wick'

Valoración: 'Beekeeper: El protegido'

Hay películas edificadas en una sala de reuniones. Largometrajes diseñados como vehículos. Se emplean para reconducir la carrera de un actor, aprovechar el tirón de un género o continuar con una saga. Ver Beekeeper es sufrir a Jason Statham intentando construir una película a su medida, buscando encajar herramientas con las que no guarda ninguna vinculación emocional, pero que le deberían ayudar a brillar. Statham, productor, encarga un guion a Kurt Wimmer, el responsable de Salt, pero también de la adaptación de Desafío Total o Le llaman Bodhi: es decir, un guionista capaz de ser un autor, pero al mismo tiempo un mercenario.

Busca a un director como David Ayer, con buenos resultados en sus proyectos más personales (Fury, End of watch) pero desastroso en sus encargos (Escuadrón Suicida, Bright). Y mete, por qué no, en un reparto bastante descafeinado, a Jeremy Irons: sin duda un intérprete legendario, pero contratable para la fiesta de cumpleaños de tu sobrino por la suma adecuada. Aunque todo pueda pintar bien, el resultado es un Frankestein fílmico que, excepto por un par de secuencias en las que el caos ebulle hasta ser disfrutable, no hace justicia al potencial de sus partes.

FICHA TÉCNICA 'Beekeeper: El protegido' Director: David Ayer

Género: Acción

País: Estados Unidos

Sinopsis: Adam Clay (Jason Statham) busca una venganza que adquiere tintes nacionales cuando se descubre que era agente de una organización clandestina llamada Beekeeper.

Guion: Kurt Wimmer



Reparto: Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons



Duración: 105 min.



Veredicto: Ojalá hubiese sido la película que querían que fuese.



Distribuidora: Diamond Films



Estreno: 12/1/2024

