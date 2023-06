La referencia sexual en este póster de 'Barbie' escapa a la censura

Ya queda menos de un mes para adentrarnos en la fantástica Barbieland, un paraíso en rosa en el que los días son maravillosos, hogar de los protagonistas de Barbie. La película con la que Greta Gerwig y Margot Robbie llevan a la muñeca de Mattel a la gran pantalla abordará el viaje de la protagonista de Barbieland al mundo real, acompañada de su fiel Ken (Ryan Gosling).

Será el 20 de julio cuando las salas de cine se tiñan de fucsia para acoger uno de los estrenos más esperados del año, una ambiciosa producción de Warner que ya ha conquistado a los espectadores de todo el mundo con sus adelantos y las imágenes promocionales.

Sin embargo, el título ha sido noticia estos días por una razón que poco tiene que ver con lo que se esperaría de Barbie. Su póster para Francia, ese mismo que guarda un guiño a una fotografía de Barbra Streisand, esconde un mensaje que ha escandalizado al público del país galo.

La polémica tiene que ver con la frase que acompaña a la imagen, en la que podemos leer: "Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken". Lo traduciríamos como: "Ella puede hacerlo todo. Él es simplemente Ken". Se trata de un eslogan que se ha repetido en la campaña del filme, por lo que a simple vista no resulta extraño.

new french poster for #barbie pic.twitter.com/Rhco6gWgBC — best of margot robbie (@margotposts) June 16, 2023

La referencia sexual en el póster francés de 'Barbie'

¿Y a qué viene tanto revuelo? A que, tal y como recoge The Hollywood Reporter, Ken puede traducirse en jerga francesa como "Follar". Así, la frase tiene un doble sentido y se puede leer como: "Ella puede hacerlo todo. Él solo sabe follar". La publicación norteamericana asegura que se trata de una decisión intencional y no de una equivocación.

¿En qué se basa The Hollywood Reporter para afirmar esto? En que hay una variación en el eslogan en francés respecto al eslogan en inglés. Si en el idioma original podemos leer "Barbie is everything. He’s just Ken" ("Barbie es todo. Él es simplemente Ken"), en Francia han optado por poner "Barbie puede hacerlo todo", lo que acentúa la connotación sexual en la frase de Ken.

Asimismo, un ejecutivo de marketing de un estudio rival consultado por la publicación ha asegurado que "es imposible que un francés no se dieran cuenta del juego de palabras obsceno": "Son unos genios al haber colado eso". Sin duda, se trata de una iniciativa promocional de lo más astuta y eficaz para hacer llegar el filme a un público más amplio.

Recordemos que Barbie tendrá que enfrentarse en taquilla a Oppenheimer, de Christopher Nolan, en la que promete ser la guerra cinematográfica más esperada del verano (y de 2023). Por lo pronto, parece que el fucsia se está imponiendo.

