¿'Barbie 2' sin Margot Robbie ni Ryan Gosling? La película es un éxito pero la secuela puede ser un dolor de cabeza

Margot Robbie lo anunció cuando intentaba convencer a los ejecutivos de Warner Bros. para sacar adelante su proyecto: "Barbie será una película de las que recaudan mil millones de dólares". Lo ha logrado. Tras solo tres semanas en cartel, Barbie ha superado los mil millones de dólares de recaudación mundial, rompiendo el récord de película más taquillera dirigida por una mujer en solitario.

Un gran logro para Greta Gerwig y buenísimas noticias para el estudio que colocan a Barbie en un lugar bastante particular dentro del ecosistema actual de Hollywood: es una película que ha superado la barrera económica de los mil millones de dólares de recaudación y está basada en una propiedad intelectual con amplio potencial de explotación pero que, sin embargo, no tiene secuela planeada tras tres semanas de absoluto domino de la taquilla mundial.

Una situación anómala incluso ahora que las huelgas de guionistas y actores están activas. En The Hollywood Reporter han hecho notar esta situación en un artículo donde indican que ni Margot Robbie ni Ryan Gosling, las estrellas protagonistas de Barbie, tienen firmada la obligación de retomar sus papeles como Barbie y Ken en una secuela de la película. De sacar adelante una Barbie 2 con ellos delante de las cámaras, Warner Bros. tendría que renegociar sus contratos.

Robbie, que también ha producido Barbie a través de su productora LuckyChap, podría negociar un regreso únicamente desde ese departamento, pero la suculenta suma y porcentajes de participación que podría conseguir si interpretara de nuevo a la famosa muñeca parece realmente suculentos como para negarse. Una situación de ventaja para ella en la negociación que precisamente ha llegado en medio de la lucha por derechos laborales más importante que han tenido los actores de Hollywood en las últimas décadas.

Greta Gerwig no está interesada

Mattel quiere volcarse de lleno en la producción de películas basadas en sus juguetes. Warner Bros. seguramente desee agarrarse al clavo ardiendo de su descomunal éxito en un año plagado de sonoros fracasos. ¿Pero qué hay de la autora de todo esto? Greta Gerwig, directora coguinista (junto a su pareja, Noah Baumbach), ha expresado ya públicamente que no tienen ningún deseo de volver a Barbieland en el futuro inmediato.

En una entrevista para The New York Times justo antes del estreno, dejó clara esa postura. "Esto es todo lo que tengo. Me siento así cuando termino cada película, pienso que nunca tendré otra idea y ya he hecho todo lo que quería hacer", afirmó la cineasta sobre la posibilidad de realizar una secuela de Barbie. "No me gustaría aplastar el sueño de nadie, pero, en estos momentos, estoy completamente a cero".

Según THR, la propia Warner ya le planteó esa posibilidad a Gerwig unos meses antes del estreno y la directora la declinó amablemente. La taquilla del filme puede haber cambiado esa situación, sobre todo gracias al nuevo poder de negociación frente al estudio del que ahora pueden disponer los artífices de esta Barbie triunfadora, pero aunque así fuera la agenda de la directora de Lady Bird está bastante apretada.

Greta Grewig ha firmado con Netflix la dirección de dos películas basadas en Las crónicas de Narnia. Será una nueva adaptación de la famosa saga literaria de C. S. Lewis destinada a la plataforma de streaming que a buen seguro mantendrán a la cineasta considerablemente ocupada durante los próximos años. El león, la bruja y el armario tendrán prioridad sobre cualquier continuación de Barbie, probablemente más allá de 2025. ¿Estaría Mattel dispuesta a esperar tanto tiempo?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.