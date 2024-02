'Ballerina', la película de Ana de Armas en el universo de 'John Wick', retrasará su estreno

Si tenías ganas de ver a Ana de Armas como asesina implacable en el universo de John Wick, tendrás que esperar más de lo previsto. Lionsgate anunció que Ballerina finalmente no se estrenará el próximo 7 de junio como inicialmente estaba previsto. En su lugar, la película se pospone hasta el 6 de junio de 2025.

Esta decisión no se toma por capricho, sino para garantizar un mejor producto. O al menos esa es la explicación que se ha dado desde el estudio y que confirmó Deadline. La razón para aplazar su llegada a las salas de cine se debe al rodaje de escenas de acción adicionales. Estas secuencias estarán dirigidas por Chad Stahelski, que trabajará mano a mano junto a Len Wiseman, cineasta encargado del largometraje.

En este spin-off, Ana de Armas es Rooney, una bailarina y asesina que busca venganza contra quienes mataron a toda su familia. Su código solo le permite acabar con quienes ella cree que lo merecen. La acción se sitúa entre la tercera y la cuarta entrega de John Wick, y al personaje ya lo vimos en Parabellum, aunque interpretado por Unity Phelan. En el reparto de Ballerina también figuran Norman Reedus, Anjelica Huston, Ian McShane y el propio Keanu Reeves como el asesino icónico de la franquicia.

'The Crow' toma el relevo

The Crow ocupará el hueco que ha quedado libre y se estrenará el 7 de junio de este mismo año. La película está dirigida por Rupert Sanders y cuenta con Bill Skarsgard en el papel principal. Será Eric Draven, que junto a Shelly Webster (interpretada por la cantante FKA Twigs), son brutalmente asesinados. Eric regresa del mundo de los muertos con la misión de cobrar venganza contra los culpables de su muerte y la de su amada. Esta producción es un remake de la homónima de 1994, protagonizada por Brandon Lee.

Además del cambio de fechas para Ballerina y The Crow, Lionsgate también ha fijado el 17 de enero de 2025 como el estreno de la nueva película de Guy Ritchie junto a Henry Cavill y Eiza González. No se debe confundir con The Ministry of Ungentlemany Warfare, que cuenta también con el mismo director y sus protagonistas, pero cuyo estreno será el próximo 19 de abril de 2024.

