Auli’i Cravalho no volverá como Vaiana en el remake de Disney

Los remakes en acción real le salen muy a cuenta a Disney, pero implican un problema y no es que la transformación de animación en live action pueda ser cutre o pesadillesca: tienen un número limitado. Es decir, que la cantidad de clásicos a los que la Casa del Ratón puede volver para un lavado de cara CGI no es infinita, y es lo que explica que ya haya decidido dar el salto al siglo XXI para revisar películas con menos de veinte años de edad. Vaiana, de hecho, se estrenó en 2016. No tiene ni siete.

El caso es que Vaiana es una película muy querida, y en abril Disney anunció que desarrollaría un remake de acción real a partir de ella con el reclamo de tener a sus intérpretes de doblaje poniendo rostro ahora a los personajes. Esto implicaba que Auli’i Cravallho y Dwayne Johnson volverían a ser Vaiana y el semidiós Maui en esta aventura, como anunció orgulloso el propio Johnson con la idea de empezar a rodar este mismo verano. El remake de Vaiana aún no tiene fecha de estreno ni director, pero su desarrollo acaba de experimentar un giro.

Y es que Cravalho se lo ha pensado mejor y ha decidido abandonar el proyecto: el personaje titular de Vaiana tendrá que ser interpretado por otra actriz mientras Cravalho se mantiene en labores de producción ejecutiva. Así lo ha desvelado en un vídeo de Instagram: “Cuando me dieron el papel de Vaiana a los 14 años mi vida cambió y empezó mi carrera”, explica. “No repetiré el papel en este remake de acción real. Creo que es absolutamente vital que el reparto represente con precisión a los personajes y las historias que queremos contar”.

“Como productora ejecutiva, no puedo esperar a encontrar a otra actriz que represente el espíritu valiente, el innegable ingenio y la fuerza emocional de Vaiana. Me siento honrada de pasar el testigo a la próxima joven de las islas del Pacífico para honrar a los pueblos, culturas y comunidades que ayudaron a inspirar la historia”. Quien sí se mantiene en el elenco es Johnson como Maui, que en su día también dijo que la película era muy importante para él en tanto a su ascendencia polinesia.

La intención de Disney ahora es encontrar otra actriz de orígenes semejantes a los de Cravalho, y hacerlo a tiempo para que el rodaje pueda comenzar. Entretanto, y siguiendo la dinámica que acaba de asentar Vaiana, no es descabellado que la Casa del Ratón esté tanteando los remakes de otras películas recientes como Enredados o, claro, Frozen.

