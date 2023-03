El padre trajo ‘Dragon Ball’; el hijo, ‘Todo a la vez en todas partes’. Así llegó a España la película que ha arrasado en los Oscar

Las poéticas ramificaciones de Todo a la vez en todas partes han llegado hasta España. Pirotecnias aparte, uno de los aspectos de la película de Los Daniels que más ha gustado a los espectadores es la atribulada y catártica relación maternofilial que esconde el filme entre capas y capas de saltos entre universos paralelos y vidas posibles no vividas.

Las simpáticas aventuras de Evelyn Wang por un multiverso de dedos salchicheros o mapaches cocinillas y su terrible enfrentamiento con Jobu Tupaki no son más que la exaltación genial de toda relación maternofilial que se precie, ese cocktail molotov de amor incondicional, odio visceral e incondicionalidad extrema.

La historia de cómo Todo a la vez en todas partes llegó a España no tiene detrás a una madre y una hija sino a un padre y un hijo, pero su conexión a través del tiempo es tan fuerte como la de Evelyn y Joy Wang a través de los universos.

De hecho, cuando pregunto a Luis De Val hijo si hubiese distribuido Todo a la vez en todas partes sin el calado que ha dejado en él su padre, el distribuidor de Youplanet se emociona. “Yo no sería quien soy sin mi padre”, dice al teléfono desde el Festival de Málaga, donde le ha pillado la ceremonia de los Oscar en la que Todo a la vez en todas partes, la película que ha distribuido, ha ganado siete estatuillas.

Luis De Val YouPlanet

Hablamos de Luis De Val padre, fundador de Manga Films, empresa pionera en la distribución de anime en VHS y responsable de que en España se viesen Sailor Moon R: La película, Dragon Ball o Akira.

De hecho, fue su hijo quien descubrió esta última en un viaje a Londres. "Mi padre nos llevó a la mítica Virgine Store de Picadilly Circus y como era navidad nos dejó escoger una peli en VHS a cada uno. Mi madre escogió una de Jane Fonda, mi hermana una de Barbie, y a mí me llamó mucho la atención ese poster donde se veía a un chico subido a una moto roja. En casa, no paraba de ver Akira con mis amigos, mi padre percibió la fascinación que nos causaba y decidió distribuirla en España”.

Cuando el anime empezó a estar de capa caída, Luis De Val padre se pasó al cine de acción real y nos trajo películas tan singulares como Battle Royale, Donnie Darko, Gangs of New York o Buenas noches y buena suerte.

“Su sueño era distribuir alguna película que pudiese ganar el Oscar. Con Gangs of New York se quedó a las puertas, pero Crash le dio su primera alegría”, recuerda de la gala de 2006 en la que la película de Paul Haggis se hizo con el máximo galardón.

A Luis De Val no se le escapa la gran influencia del Manga y del Anime en Todo a la vez en todas partes, una de las referencias que hacen tan especial a la película y que los Daniels han reconocido en numerosas entrevistas. “Fue una de las cosas que me gustó cuando la vi, sus influencias del manga, los multiversos, su mirada particular y lo entretenida que es. En Youplanet queremos estar con todo a la vez y en todas partes", reflexiona sobre su distribuidora cuya vocación natural es llegar a la gente joven.

Si Luis De Val padre tuvo buen ojo percibiendo la fascinación de los jóvenes con Akira, Luis De Val hijo ha demostrado tener la misma curiosidad con las inquietudes de las nuevas generaciones. Así fue como, en 2015, fundó Youplanet, agencia de influencer marketing, creación y producción de contenido digital.

Fueron el cine y su padre, una vez más, los inspiradores de esta empresa pionera en el sector. “Iba a distribuir Babysitting y al ir a hacer marketing digital dentro de Youtube me di cuenta de que el sistema no me convencía”, recuerda. “Tenía que haber una manera de promocionar de manera orgánica esa película”.

Contactó entonces con un Youtuber llamado Auron Play y le propuso doblar a uno de los personajes de la película. Él aceptó y tras comunicarlo en su canal, vieron el tráiler medio millón de personas en YouTube. “Me di cuenta de que ahí pasaba algo. Hasta entonces habíamos pensado que la gente joven en el cine era una generación perdida pero resulta que era una generación invisible. Pensé cómo podía monetizar esas audiencias y creé Youplanet, que en el fondo es el Planeta de los Youtubers”.

En 2016, Luis De Val padre murió pero el cine seguiría conectándole con su hijo para siempre. Dos años después, este montó la división de distribución y producción de Youplanet de la mano de Adrián Peña. Junto a Caramel Films han traído a España la ganadora de la Palma de Oro en Cannes Titane, Falling, de Viggo Mortensen, o El oficial y el espía, de Roman Polanski.

Como productora estrenaron su primer largometraje en 2019, Vosotros sois mi película, de Carlo Padial, sobre el YouTuber Wismichu. “Era también una peli transgresora, diferente, a mí me gusta innovar y me gustan las buenas películas y que te aporten algo nuevo", explica De Val cuya trayectoria en la producción se remonta a títulos como Yo soy la Juani o El truco del manco.

