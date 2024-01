Vuelve Indiana Jones: así es el próximo videojuego que parece una nueva película del arqueólogo

El pasado jueves tuvo lugar el Xbox Developer Direct, evento de Microsoft dedicado fundamentalmente a desvelar novedades en torno a próximos lanzamientos para Xbox Series S. Así que la confirmación de una fecha de estreno para la secuela de Hellblade de cara al mes de mayo engrosó numerosos titulares, pero no llegó a opacar el plato fuerte de la velada: el anuncio de un videojuego de Indiana Jones auspiciado por Bethesda, Lucasfilm Games y MachineGames. Equipo responsable, este último, de los conocidos juegos de Wolfenstein.

Indiana Jones y el gran círculo, tal es su título, ha agitado los ánimos en las redes sociales, y el motivo es el implacable aparato gráfico que lo sustenta, remitiendo directamente al cine que vio nacer al arqueólogo de Harrison Ford. Indiana Jones y el gran círculo exprime al máximo las posibilidades de las consolas de nueva generación, estando prevista su publicación para Xbox Series S, para PC y para el servicio Game Pass de Microsoft. Y, lo que es más importante, en teoría llegaría este mismo año.

No se ha desvelado una fecha concreta, pero sí un completo tráiler acompañado de un extenso gameplay. De ambos avances podemos deducir que se tratará de un videojuego desarrollado mayormente en primera persona, intensificando la sensación de meternos en la piel de Indiana Jones. La historia se sitúa entre los acontecimientos de El templo maldito y La última cruzada: es decir, que la cronología permitirá mostrar a Indy enfrentándose a los nazis como tanto nos gusta. Todo en pos de un viaje buscando una reliquia ancestral, que llevará al icónico personaje por localizaciones como el Vaticano, el Himalaya o Egipto.

En el tráiler de El gran círculo podemos ver el rostro digital de Harrison Ford (mucho más joven que en la actualidad), pero no ha sido el veterano actor quien le ha dado vida a su réplica, sino un intérprete muy conocido del gremio: Troy Baker, con una nutrida carrera en los videojuegos y que gracias a ser Joel en The Last of Us pudo aparecer tal y como es en un episodio de la serie de HBO. En el videojuego le acompaña Alessandra Mastronardi (vista en El insoportable peso del talento descomunal junto a Nicolas Cage) encarnando a la periodista Gina Lombardi.

Mario Gavrilis, otro actor habitual de los videojuegos, es el villano Emmerich Voss. Mientras que otro conocido actor de cine, Tony Todd, interpreta a un misterioso personaje llamado Lucas: Todd es conocido por haber puesto rostro a Candyman en la franquicia de terror homónima, pero además fue quien interpretó a Venom en el último y exitoso videojuego de Spider-Man 2. Todo en El gran círculo transmite, por tanto, los aires de un blockbuster.

Uno que llega en un momento peculiar. Indiana Jones ha tenido bastante suerte en los videojuegos (gracias a las versiones LEGO y a las aventuras gráficas de LucasArts, destacando The Fate of Atlantis o la adaptación de La última cruzada), pero su anterior aventura cinematográfica tuvo un desempeño tibio. Indiana Jones y el dial del destino fue uno de los grandes fracasos en taquilla de 2023 y no tuvo muy buenas críticas, dándole una despedida algo deslucida a Harrison Ford. Esperemos que El gran círculo, cuyo tráiler puedes ver abajo, tenga más éxito.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.