'Indiana Jones y el templo maldito', criticada por este detalle incorrecto en una de sus escenas más icónicas

Persecuciones en vagonetas por minas, Kate Capshaw metiendo la mano en agujeros lleno de bichos, Tapón (Ke Huy Quan)... Pese a estar considerada como la peor película de la trilogía, Indiana Jones y el templo maldito, la segunda apuesta de la saga del arqueólogo de Harrison Ford, supone la consolidación de Indy como héroe de aventuras y contiene algunas de las escenas más memorables de la franquicia.

Esta aventura nos trasladaba a India, una travesía que, como decíamos, dejaba tras de sí algunas de las secuencias más recordadas de Indiana Jones. Entre ellas, estaba la escena del puente de cuerda, en la que Indy, Tapón y Willie Scott (Capshaw) eran perseguidos y acorralados por Mola Ram (Amrish Puri) y su secta, los estranguladores.

En la icónica toma, el protagonista terminaba cortando el puente de cuerda y provocando así que muchos de los estranguladores cayesen al agua para terminar siendo devorados por caimanes. Sin embargo, un experto ha encontrado ahora una incongruencia en esta legendaria escena.

El error en una de las escenas más icónicas de 'Indiana Jones y el templo maldito'

En una entrevista para Insider (vía Screen Rant), el experto en cocodrilos y caimanes Frank Robb ha explicado que la presencia de los caimanes en la secuencia que mencionábamos previamente supone un error por dos razones: la localización en India y la forma en la que estos animales se comen a sus presas.

"Se supone que esto pasa en India, y están mostrando a caimanes americanos en India", asegura Robb sobre la escena: "Serían el gavial de India o el cocodrilo de agua salada los que podrías encontrarte en algunos lugares de India. Así que se equivocaron de especie".

Asimismo, el experto ha señalado que los caimanes que viven en la naturaleza no suelen compartir comida y pueden digerir cualquier cosa: "Tienen una cosa que llamamos gastrolito en sus estómagos. Comen huesos. Si pueden digerir huesos, una pieza de ropa no es nada. Les doy un 2 de 10. Si tienes en cuenta la manera en la que estaban comiendo juntos, tan pronto como ves eso sabes de inmediato que no están en la naturaleza. Están en un criadero o un zoo".

Siendo así, la escena resulta imprecisa e incorrecta en su representación de los caimanes en el país asiático. Además, recordemos que Indiana Jones y el templo maldito siempre ha estado envuelta en la polémica por su problemático retrato de la India.

Más allá de la falta de cuidado en la aproximación a los caimanes, la película ha sido acusada de racista por perpetuar estereotipos erróneos sobre la sociedad, la religión y la cultura del lugar en el que se ambienta.

