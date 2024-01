Harrison Ford, protagonista del momento más emotivo de los Critics Choice Awards: "Me siento enormemente afortunado"

Emma McIntyre/Getty Images for Critics Choice Association

Este domingo tuvo lugar la segunda cita de la temporada de premios con la celebración de los Critics Choice Awards. La gala terminó de forma muy parecida a como lo hicieron los Globos de Oro, con Oppenheimer como película más premiada y Succession siendo la serie triunfadora de la noche, algo que podría repetir esta noche en los Emmy.

En medio de todos los galardones que se repartieron en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, hubo un hueco para la nota emotiva de la ceremonia. Su protagonista fue Harrison Ford, que recibió un premio por su trayectoria y lo aceptó con mucha ilusión.

El encargado de iniciar el homenaje fue James Mangold, director de Indiana Jones y el dial del destino (2023), película que protagoniza el actor al que él mismo introdujo con mucho cariño: "Las estrellas más grandes del universo se denominan hipergigantes variables. Son unas 1.700 veces mayores que nuestro Sol, tan grandes que en su interior caben 5.000 millones de soles, y pesan tanto que atraen hacia sí a otros cuerpos celestes. Por supuesto, Harrison Ford es una estrella. Sin embargo, esta noche sostengo que es una hipergigante variable. Una estrella tan grande que contiene multitudes. Tan única que atrae a otras estrellas. Tan brillante que ha calentado cada una de nuestras vidas en esta sala, en esta audiencia y probablemente en este planeta".

El cineasta continuó mencionando grandes títulos en los que Ford ha participado, como American Graffiti, Blade Runner o El fugitivo, así como los papeles por los que más se le recuerda: Indiana Jones y Han Solo en Star Wars. Acto seguido, el intérprete subió al escenario, no sin antes darle un beso a su esposa, la actriz Calista Flockhart, a quien considera un gran pilar en su vida.

"Venga ya, que solo tengo tres minutos", bromeó el actor al comienzo de su discurso. "Lo primero es que estoy muy feliz de estar aquí esta noche para ver en lo que nuestra industria se está convirtiendo y toda la gente talentosa que está disfrutando de oportunidades que probablemente no habrían existido en la etapa más temprana de mi carrera. Me alegra mucho esto", añadió.

"Estoy aquí por una combinación de suerte y el trabajo de directores, guionistas y cineastas maravillosos. Me siento enormemente afortunado. Estoy muy feliz por este honor y lo aprecio mucho", continuó el icónico protagonista de las películas de Indiana Jones.

"Quiero agradecer a mi querida esposa, que está ahí siempre que necesito mucho apoyo, y siempre necesito mucho apoyo", añadió. "Veo esta noche a muchos grandes actores con los que he trabajado, y estoy profundamente feliz de haber tenido las oportunidades de las que he disfrutado. Muchas gracias a todos, no les robaré más tiempo", finalizó Harrison Ford entre aplausos de todos los presentes.

