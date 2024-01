'Oppenheimer' gana otro asalto a 'Barbie' en los Critics Choice Awards: palmarés de ganadores de los premios de la crítica

Con los Globos de Oro ya en el retrovisor, el nuevo asalto de la reedición del Barbenheimer en la que se ha convertido este año la temporada de premios se ha saldado con una nueva victoria de Oppenheimer frente a Barbie en los Critics Choice Awards, los galardones de cine y series que concede la mayor asociación de críticos de EE UU y Canadá.

El biopic atómico de Christopher Nolan se impuso con ocho galardones (incluidos mejor película, mejor dirección, un premio para el elenco al completo, Robert Downey Jr. como actor de reparto...) frente a los seis que obtuvo la película de Greta Gerwig, distinguida como mejor guion original y en la categoría de mejor comedia.

La próxima edición de los Oscar (cuya votación de nominaciones acaba de comenzar y conoceremos a los candidatos el 23 de enero) sigue perfilándose con las importantes victorias de Los que se quedan (Paul Giamatti, mejor actor frente a Cillian Murphy o Leonardo DiCaprio; Da’Vine Joy Randolph, mejor actriz de reparto frente a Emily Blunt) y Emma Stone (mejor actriz por Pobres criaturas frente a Lily Gladstone o Margot Robbie).

En cuanto a las series, The Bear (como comedia) y Bronca (como miniserie) fueron los títulos que más premios sumaron; cuatro cada uno, y prácticamente barriendo sus respectivas categorías. La despedida de Succession sigue saldándose por todo lo alto, con tres galardones en su categoría de drama.

A continuación puedes consultar el palmarés completo de los Critics Choice Awards 2024; primero marcados en negrita y con un asterisco los ganadores de los premios de cine, y más abajo los de las categorías de series.

Mejor película

GANADORA: Oppenheimer*

American Fiction

Barbie

El color púrpura

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Saltburn

Mejor actriz

GANADORA: Emma Stone – Pobres criaturas*

Lily Gladstone – Los asesinos de la luna

Sandra Hüller – Anatomía de una caída

Greta Lee – Vidas pasadas

Carey Mulligan – Maestro

Margot Robbie – Barbie

Mejor actor

GANADOR: Paul Giamatti – Los que se quedan*

Bradley Cooper – Maestro

Leonardo DiCaprio – Los asesinos de la luna

Colman Domingo – Rustin

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor actriz de reparto

GANADORA: Da’Vine Joy Randolph – Los que se quedan*

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – El color púrpura

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Julianne Moore – Secretos de un escándalo

Mejor actor de reparto

GANADOR: Robert Downey Jr. – Oppenheimer*

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Los asesinos de la luna

Ryan Gosling – Barbie

Charles Melton – Secretos de un escándalo

Mark Ruffalo – Pobres criaturas

Mejor actor o actriz joven

GANADOR: Dominic Sessa – Los que se quedan*

Abby Ryder Fortson – ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Ariana Greenblatt – Barbie

Calah Lane – Wonka

Milo Machado Graner – Anatomía de una caída

Madeleine Yuna Voyles – The Creator

Mejor reparto

GANADOR: Oppenheimer*

Air

Barbie

El color púrpura

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Mejor dirección

GANADOR: Christopher Nolan – Oppenheimer*

Bradley Cooper – Maestro

Greta Gerwig – Barbie

Yorgos Lanthimos – Pobres criaturas

Alexander Payne – Los que se quedan

Martin Scorsese – Los asesinos de la luna

Mejor guion original

GANADOR: Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach*

Secretos de un escándalo - Samy Burch

Air - Alex Convery

Maestro - Bradley Cooper, Josh Singer

Los que se quedan - David Hemingson

Vidas pasadas - Celine Song

Mejor guion adaptado

GANADOR: American Fiction - Cord Jefferson*

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret - Kelly Fremon Craig

Desconocidos - Andrew Haigh

Pobres criaturas - Tony McNamara

Oppenheimer - Christopher Nolan

Los asesinos de la luna - Martin Scorsese, Eric Roth

Mejor fotografía

GANADOR: Hoyte van Hoytema - Oppenheimer*

Matthew Libatique - Maestro

Rodrigo Prieto - Barbie

Rodrigo Prieto - Los asesinos de la luna

Robbie Ryan - Pobres criaturas

Linus Sandgren - Saltburn

Mejor diseño de producción

GANADORA: Barbie*

Saltburn

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Pobres criaturas

Asteroid City

Mejor montaje

GANADORA: Oppenheimer*

Air

Barbie

Pobres criaturas

Los asesinos de la luna

Maestro

Mejor vestuario

GANADORA: Barbie*

Wonka

El color púrpura

Pobres criaturas

Los asesinos de la luna

Napoleón

Mejor peluquería y maquillaje

GANADORA: Barbie*

El color púrpura

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Priscilla

Mejores efectos visuales

GANADORA: Oppenheimer*

The Creator

Guardianes de la galaxia Vol. 3

Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte 1

Pobres criaturas

Spider-Man: Cruzando del Multiverso

Mejor comedia

GANADORA: Barbie*

American Fiction

El club de las luchadoras

Los que se quedan

Sin malos rollos

Pobres criaturas

Mejor película de animación

GANADORA: Spider-Man: Cruzando el Multiverso*

El chico y la garza

Elemental

Nimona

Ninaj Turtles: Caos mutante

Wish: El poder de los deseos

Mejor película en habla no inglesa

GANADORA: Anatomía de una caída, de Justine Triet*

Godzilla Minus One, de Takashi Yamazaki

Perfect Days, de Wim Wenders

La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona

A fuego lento, de Tran Anh Hung

La zona de interés, de Jonathan Glazer

Mejor canción

GANADORA: “I’m Just Ken” – Barbie*

“Dance the Night” – Barbie

“What Was I Made For” – Barbie

“Peaches” – Super Mario Bros: La película

“Road to Freedom” – Rustin

“This Wish” – Wish: El poder de los deseos

Mejor música

GANADOR: Ludwig Göransson – Oppenheimer*

Jerskin Fendrix – Pobres criaturas

Michael Giacchino – La sociedad de la nieve

Daniel Pemberton – Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Robbie Robertson – Los asesinos de la luna

Mark Ronson, Andrew Wyatt – Barbie

Mejor serie - DRAMA

GANADORA: Succession*

The Crown

La diplomática

The Last of Us

Loki

The Morning Show

Star Trek: Strange New Worlds

Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers

Mejor actriz en serie - DRAMA

GANADORA: Sarah Snook – Succession*

Jennifer Aniston – The Morning Show

Aunjanue Ellis – Justified: City Primeval

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – La diplomática

Reese Witherspoon – The Morning Show

Mejor actor en serie - DRAMA

GANADOR: Kieran Culkin – Succession*

Tom Hiddleston – Loki

Timothy Olyphant – Justified: City Primeval

Pedro Pascal – The Last of Us

Ramón Rodríguez – Will Trent

Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz de reparto en serie - DRAMA

GANADORA: Elizabeth Debicki – The Crown*

Nicole Beharie – The Morning Show

Sophia Di Martino – Loki

Celia Rose Gooding – Star Trek: Strange New Worlds

Karen Pittman – The Morning Show

Christina Ricci – Yellowjackets

Mejor actor de reparto en serie - DRAMA

GANADOR: Billy Crudup – The Morning Show*

Khalid Abdalla – The Crown

Ron Cephas Jones – Truth Be Told

Matthew MacFadyen – Succession

Ke Huy Quan – Loki

Rufus Sewell – La diplomática

Mejor serie - COMEDIA

GANADORA: The Bear*

Colegio Abbott

Barry

The Marvelous Mrs. Maisel

Poker Face

Reservation Dogs

Terapia sin filtro

Lo que hacemos en las sombras

Mejor actriz en serie - COMEDIA

GANADORA: Ayo Edebiri – The Bear*

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Colegio Abbott

Bridget Everett – Somebody Somewhere

Devery Jacobs – Reservation Dogs

Natasha Lyonne – Poker Face

Mejor actor en serie - COMEDIA

GANADOR: Jeremy Allen White – The Bear*

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio

Kayvan Novak – Lo que hacemos en las sombras

Drew Tarver – Los otros dos

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Reservation Dogs

Mejor actriz de reparto en serie - COMEDIA

GANADORA: Meryl Streep – Solo asesinatos en el edificio*

Paulina Alexis – Reservation Dogs

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Janelle James – Colegio Abbott

Sheryl Lee Ralph – Colegio Abbott

Jessica Williams – Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto en serie - COMEDIA

GANADOR: Ebon Moss-Bachrach – The Bear*

Phil Dunster – Ted Lasso

Harrison Ford – Terapia sin filtro

Harvey Guillén – Lo que hacemos en las sombras

James Marsden – Jury Duty

Henry Winkler – Barry

Mejor miniserie

GANADORA: Bronca*

Todos quieren a Daisy Jones

Fargo

Compañeros de ruta

Cocina con química

Love & Death

Asesinato en el fin del mundo

Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank

Mejor telefilme

GANADORA: La reina de los concursos*

El juicio del motín del Caine

Finestkind

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Nadie te salvará

Reality

Mejor actriz en miniserie/telefilme

GANADORA: Ali Wong – Bronca*

Kaitlyn Dever – Nadie te salvará

Carla Gugino – La caída de la casa Usher

Brie Larson – Cocina con química

Bel Powley – Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank

Sydney Sweeney – Reality

Juno Temple – Fargo

Mejor actor en miniserie/telefilme

GANADOR: Steven Yeun – Bronca*

Matt Bomer – Compañeros de ruta

Tom Holland – The Crowded Room

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub – Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Kiefer Sutherland – El juicio del motín del Caine

Mejor actriz de reparto en miniserie/telefilme

GANADORA: Maria Bello – Bronca*

Billie Boullet – Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank

Willa Fitzgerald – La caída de la casa Usher

Aja Naomi King – Cocina con química

Mary McDonnell – La caída de la casa Usher

Camila Morrone – Todos quieren a Daisy Jones

Mejor actor de reparto en miniserie/telefilme

GANADOR: Jonathan Bailey – Compañeros de ruta*

Taylor Kitsch – Medicina letal

Jesse Plemons – Love & Death

Lewis Pullman – Cocina con química

Liev Schreiber – Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank

Justin Theroux – Los fontaneros de la Casa Blanca

Mejor serie de animación

GANADORA: Scott Pilgrim da el salto*

Bluey

Bob’s Burgers

Harley Quinn

Star Trek: Lower Decks

Young Love

Mejor serie en habla no inglesa

GANADORA: Lupin*

Bargain

The Glory

The Good Mothers

The Interpreter of Silence

Mask Girl

Moving

