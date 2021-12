Andrew Garfield vuelve a negar su aparición en 'Spider-Man: No Way Home': "Casi me pilláis"

Por muchas pruebas que encuentren los fans, por muchos rumores semiconfirmados y por muchos silencios incómodos de Tom Holland que dicen más que callan, Andrew Garfield sigue en sus trece. Podrá haber multiverso con el regreso de sus villanos, pero el actor asegura que no sucederá lo mismo con los Spider-Man anteriores. Al menos, con el que él mismo interpretó en The Amazing Spider-Man y su secuela, de la cual sí regresa Jamie Foxx como Electro.

En una entrevista concedida con motivo del estreno de su última película, el musical de Netflix tick, tick... Boom!, el actor ha aprovechado para reafirmarse en que no aparece en Spider-Man: No Way Home: "Casi me pilláis, pero no. No lo estoy. No lo estoy. ¡No lo estoy!" Clama el actor, negando tres veces como San Pedro, para a continuación añadir: "Por decirlo en voz alta, lo cierto es que tengo muchas ganas de ver qué han hecho con la próxima película, porque los quiero mucho".

No sabemos si Garfield es muy buen actor y estaba mintiendo o realmente dice la verdad y no veremos a ningún otro Peter Parker aparte de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home. Pero lo cierto es que Garfield parece más concentrado en otras cosas, como preparar su más que posible candidatura para los Oscar con el musical de Lin-Manuel Miranda. Eso sí, el actor aún conserva grandes recuerdos de sus días con el traje arácnido como bien comenta en la entrevista a la hora de hablar de escenas de acción y si necesitaba dobles.

