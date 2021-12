Descubre a Iván Labanda, la voz detrás del Spider-Man de Andrew Garfield

Iván Labanda comenzó a trabajar en el campo del doblaje a los 19 años, en 1999. Una profesión que compagina con su actividad como actor de teatro, musicales, cine, televisión y radio. “Me inicié en el oficio como se hacía antes: interesándome por el tema y actuando de forma proactiva. Fui personalmente a un estudio, al antiguo Sonoblock de Barcelona, donde conocí a un director y estuve ‘haciendo sala’, que consistía en hacer de oyente horas y horas, hasta que me hicieron una prueba y pude acceder a mi primera convocatoria de ambientes", cuenta el actor.

"A partir de ahí, con tiempo y dedicación, fui evolucionando paulatinamente hasta que me comenzaron a dar papeles protagonistas”, añade. Si tuviera que elegir los actores con los que más ha disfrutado en el proceso de doblaje, Iván lo tiene claro y aparece otro Spider-Man. “Andrew Garfield, Paul Dano, Miles Teller… son algunos de los actores con los que hago más ‘match’, por rango vocal y sensibilidad artística. Diría que especialmente con Andrew Garfield, porque tenemos voces muy similares y me siento muy próximo a su forma de encarar los personajes”.

Y encontrarse con el superhéroe supuso para él una de sus primeros contactos con su mundo, porque a este ese momento no era especialmente seguidor. “La verdad es que nunca había tenido ninguna relación al respecto. Nunca he sido demasiado fan de los superhéroes. Y ahora que los tenemos hasta en la sopa, menos. En casa de herrero cuchara de palo, que dicen”, asegura.

En su currículum también figuran Chris Hemsworth (al que dobla como en todas las entregas de Thor y también en la saga de Los Vengadores), Shia LaBeouf, Joseph Gordon-Levitt, Justin Timberlake, Ben Whishaw o Michael B. Jordan. Gracias a todos los años de experiencia, tiene claro cuáles son las claves para realizar bien su trabajo y conseguir transmitir a través de la voz.

Andrew Garfield como Spider-Man Sony

“Entendiendo que el doblaje es un ‘engaño’ a la vista y al oído, el oficio del actor de doblaje consiste en ponerse al servicio del actor original para hacer que lo que se pretende en pantalla llegue con la misma autenticidad al espectador, pero en otro idioma. O al menos así es como entiendo yo este trabajo. El actor es un instrumento. Ni más ni menos. Para mí, la dificultad y lo bonito de este oficio está en desaparecer, en ser lo suficientemente dúctil como para solaparte al máximo con el intérprete en su idioma original. Es un arte difícil. Como actor te da unas herramientas muy valiosas que sólo puedes adquirir en esta disciplina interpretativa”.

Para desarrollar su trabajo en las dos películas de Spider-Man que protagonizó Andrew Garfield, y que dirigió Marc Webb (2012-2014) no desarrolló una preparación especial. “Lo mismo que con cualquier otro personaje: ser fiel e intentar acercarte al máximo a lo que hace el actor original. No solo en cada secuencia, sino en el arco global de la película”.

Y, ¿si tuviera que quedarse con algún rasgo que diferenciara al trabajo de este actor de otros que interpretaron antes y después a Peter Parker? “Creo que el Spider-Man de Andrew Garfield hacía mucho inciso en la parte más humana y más cotidiana del personaje. O al menos era lo que más me interesaba del actor en ese papel. Me interesaba mucho más cuando no iba vestido Spider-Man que cuando llevaba puesto el traje. (…) Eso sí, como anécdota, para cuando Spider-Man llevaba el traje puesto, me compré unas medias para ponérmelas en la cabeza y que sonara más creíble. Parecía un atracador de bancos”, concluye entre risas Labanda.

