Tom Holland desvela el villano que iba aparecer en 'Spider-Man: No Way Home': "No quiero hablar de ello por si acaba sucediendo, pero era divertido"

Spider-Man: No Way Home es sin duda una de las películas más esperadas de lo que queda de año. El multiverso ha abierto un mundo de posibilidades que ha traído una hilera de villanos, pero también ha dejado en el tintero otras ideas en su momento planteadas para el filme. Entre ellas, el que iba a ser el villano original de la película cuando Jon Watts le presentó la idea a Tom Holland y Zendaya.

"Cuando oí hablar por primera vez del multiverso, me dije: «vale, genial, pero eso definitivamente no va a ocurrir»", asegura Zendaya en una nueva entrevista. Pero Tom Holland ha ido más allá y revelado cuál era originalmente la idea antes de llegar al multiverso. "Durante mucho tiempo, iba a ser una película de Kraven porque las cosas no estaban funcionando. Jon (Watts) me propuso esta película de Kraven, que fue realmente genial. No quiero hablar mucho de ello por si acaba sucediendo, pero era divertido...", reconoce el actor británico.

Kraven el Cazador iba a ser el antagonista original de Spider-Man No Way Home, un villano sobre el que se lleva rumoreando desde hace tiempo pero que nunca había terminado de ver la luz. Al menos no en acción real, porque sí estaba en la mítica serie animada de los 90.

Casualmente, hace unos meses se anunció un spin-off del villano de los cómics protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, viejo conocido del MCU por dar vida a Quicksilver. Queda la duda de si ya en esta Spider-Man: No Way Home habrá alguna pista del cazador (quizá en forma de poscréditos) o cual será la forma de introducirlo en el universo Spider-Man, en el cual todavía está pendiente de entrar el Venom de Tom Hardy. Parece que Jon Watts quiso montar un circo y ahora al bueno de Tom Holland le crecen los enanos.

