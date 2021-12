Tom Holland envidia el realismo del uniforme de Spider-Man en la trilogía de Sam Raimi

La versión de Spider-Man que Marvel Studios maneja desde Capitán América: Civil War se ha topado con muy buenas críticas, y un éxito continuado a través de sus iteraciones “en solitario” con Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de casa. Lo que dista de implicar que una porción del fandom no sienta nostalgia por la trilogía de Sam Raimi, como tampoco impide que No Way Home se anuncie como una celebración de las anteriores aventuras de Spider-Man producidas por Sony, gracias a los estropicios que sufre el multiverso.

Está confirmado que el film de Jon Watts unirá a Tom Holland con el Duende Verde, el Doctor Octopus y el Hombre de Arena que vimos en las películas protagonizadas por Tobey Maguire, a falta de saber qué otros cameos podrían tener lugar. Por tanto, el cariño por esta trilogía está en el aire, siendo capaz incluso de pasar por encima de las iras que despertó Spider-Man 3. Un cariño al que Holland no es ajeno, como ha demostrado durante una entrevista en Jake’s Takes donde le preguntaban por sus momentos favoritos de las anteriores películas de Spider-Man: es decir, las de Raimi y Marc Webb, protagonizadas por Andrew Garfield.

“Sobre las películas de Tobey, me encanta la batalla final entre él y el Duende Verde”, responde Holland en relación al clímax de Spider-Man, estrenada en 2002. En esta línea, el actor asegura envidiar el tipo de traje que portaba Peter Parker en estos compases de la franquicia, alejado de la sobredosis tecnológica made in Tony Stark que le ha rodeado en el MCU. El traje que mostró Maguire era casero y sensible a los fragores de la batalla, de ahí que no en pocas ocasiones apareciera destrozado y dejara entrever el rostro de Parker. Una fisicidad que ha brillado por su ausencia en las aventuras de Holland.

“Algo que me gustaría que hubiéramos hecho con nuestras películas es algo parecido al traje hecho jirones. ¿Sabíais que siempre tiene rasgaduras en el traje y la máscara? Me gusta mucho eso porque aporta realismo a las heridas que puede sufrir Spider-Man”, apunta Holland. Sobre el díptico The Amazing Spider-Man, el actor asegura adorar los segmentos en que el Peter Parker de Garfield salta en monopatín. “Sé que eso anda un poco lejos de lo que es Peter Parker y fue un poco un desvío, pero realmente disfruté de esa escena”, comenta en relación a las críticas que entonces sufrió este tratamiento, denunciando que Parker no podía ser tan cool.

“Me pareció muy divertida, y es muy interesante cómo retrataron ese aspecto de la vida de Peter Parker”, concluye Holland. El gran rumor que circula sobre No Way Home es que su protagonista alternará con las versiones del trepamuros que encarnaron Maguire y Garfield, de forma que es posible que ya le ha dicho abiertamente al primero lo mucho que admira su ropa. El final de la primera trilogía de Spider-Man adscrita al MCU y al rostro de Holland se estrena este 16 de diciembre, y ya ha batido récords en materia de preventa de entradas.

