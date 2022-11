Andrew Garfield sintió el peligro de encasillarse al hacerse famoso por Spider-Man

Cuando se supo que The Amazing Spider-Man 2 no tendría secuela, Andrew Garfield fue una de las personas que más tristeza sintieron por ello. Él mismo lo ha confirmado con la inmensa alegría que ha querido pasear a través de los medios al hilo de Spider-Man: No Way Home. La culminación de la trilogía arácnida de Tom Holland se vio inmersa desde el principio en rumores de que tanto Tobey Maguire como Garfield retomarían sus papeles para una reunión multivérsica. Finalmente así fue, y Garfield parecía tan feliz por ello que se empezó incluso a rumorear que Sony accedería a dar luz verde a aquella Amazing Spider-Man 3. Pero, contra lo que pudiera parecer, Garfield tiene otras aspiraciones.

El estreno de No Way Home coincidía en el tiempo con propuestas tan variadas como Los ojos de Tammy Faye o tick, tick… ¡BOOM!, film que le dio a Garfield una nominación al Oscar. Sus intereses son, pues, variados, y se expanden al teatro donde a cada tanto ha acometido interpretaciones muy aclamadas. Este año Garfield ha estrenado la serie Por mandato del cielo en Disney+, y durante una reciente entrevista con GQ ha hablado del temor que sintió en cierto punto de su carrera por no poder seguir subiéndose al escenario. La culpa, de hecho, pudo haber sido de Spider-Man y de la enorme fama que de la noche a la mañana le dio The Amazing Spider-Man en 2012: reboot que coprotagonizaba Emma Stone.

Poco antes, Garfield había trabajado con David Fincher en un clásico moderno como es La red social, pero The Amazing Spider-Man supuso tal consagración que el actor temió encasillarse en superproducciones. “Me dije ‘joder, hay mucho que asumir’. Pero yo quería asumirlo. Estaba preparado. Estaba preparado para ello. No me pareció excesivo. Pero creo que había elementos que se sentían muy… en los que percibía el peligro para mí, en cuanto a fama y exposición”, explica Garfield, muy en la línea de lo que contaba ayer Margot Robbie sobre las consecuencias de protagonizar El lobo de Wall Street y hacerse famosa de la noche a la mañana. Robbie quería hacer papeles distintos, igual que Garfield.

“Incluso cuando acepté ser Spider-Man me dije ‘quiero asegurarme de que haré Angels in America y Muerte de un viajante en unos años. Quiero ser primero un actor de teatro’. Si puedo hacer teatro el resto de mi vida ante un público de 50 personas por noche, sé que mi vida va a ser satisfactoria. No estoy siendo simplista, lo sé de verdad”. A Garfield le salió bien la jugada, porque en 2018 ganó el Tony por protagonizar una versión de Angels in America, obra clave del teatro estadounidense a cargo de Tony Kushner. El actor lo considera como un punto de inflexión en su carrera, logrando no ceñirse a los grandes presupuestos al tiempo que sigue trabajando en producciones de éxito crítico.

