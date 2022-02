¿Alguien ha dicho ‘Cats’? ‘Spider-Man: No Way Home’ siguió puliendo su CGI tras estrenarse en cines

En los últimos días de 2019, y primeros de 2020, estalló una burla colectiva en torno a Cats, de Tom Hooper. El asunto había tenido gracia desde los primeros tráilers, con ese CGI indescriptible que compartía a múltiples celebridades de Hollywood en gatos bailarines/creepies, y cuando se estrenó por fin el vapuleo crítico fue de órdago. Pero, por si no fuera suficiente, al poco de estrenarse trascendió que el equipo de Cats no había dejado de trabajar en la mejora de efectos digitales de la película, ya fuera por eliminar culos de gato o simplemente por que el pelo quedara más realista. Qué felices éramos al inicio de 2020, sí.

El caso es que es inevitable acordarse de Cats porque, entrevistado en Comic Book, Scott Edelstein ha revelado que una película tan aclamada por crítica y público como Spider-Man: No Way Home ha experimentado un trato similar. Edelstein es la cara visible de Digital Domain, encargada del CGI de la película, y ha explicado que su equipo “todavía estaba haciendo tomas a mediados de enero, más o menos, cuando la película se había estrenado en diciembre”. Al contrario de Cats, esto no se debió exactamente a una falta de organización, pues Edelstein y los suyos llegaron al film de Jon Watts unos 10 meses antes, trabajando en el apartado visual desde entonces pero descubriendo sobre la marcha que este iba a ser mucho más complejo de lo que parecía.

“Siempre perseguimos los límites, especialmente en las películas de Marvel. Creo que empezamos a involucrarnos alrededor de febrero: desarrollamos rasgos claves en marzo, descifrando al Hombre de Arena, preparando el escenario. Estamos hablando de bastante tiempo antes del estreno de la película”. Y aún así les pilló el toro. “Entregamos las tomas finales en la segunda semana de diciembre o por esa fecha. Muy al límite”. Por eso, aunque No Way Home ya estuviera arrasando en cines, Digital Domain siguió puliendo los efectos visuales, actualizando las copias disponibles para los cines en cuanto fuera posible.

“En realidad sacamos ese material y seguimos con él hasta darlo por acabado. A veces, incluso después de que la película se haya distribuido para el público estadounidense, quieren tomas adicionales para el lanzamiento doméstico o los making of y demás”, concluye Edelstein. Por muy llamativo que sea que No Way Home haya continuado su posproducción cuando ya el público la estaba viendo, no parece que se haya percatado de ello a juzgar del entusiasmo con el que ha sido recibida. De hecho, los aplausos a No Way Home la han llevado al punto de aspirar, irónicamente, a llevarse el Oscar a Mejores efectos visuales.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.