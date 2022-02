En el cine de Charlie Cox el público no se emocionó ante su reaparición en ‘Spider-Man: No Way Home’

Las reacciones en los cines donde se proyecta Spider-Man: No Way Home nos han devuelto a tiempos prepandémicos: no solo por la millonada que ha recaudado el film de Jon Watts, sino por cómo estos vítores recuerdan a los momentos climáticos de Vengadores: Endgame. No Way Home es una fiesta para los fans gracias a la afluencia de regresos de películas previas no adscritas necesariamente al MCU, de ahí que por ejemplo Andrew Garfield y Tobey Maguire no pudieran resistirse a ir de incógnito a un cine para ser testigos de cómo recibía el público sus apariciones en pantalla. Otro actor hizo lo mismo, pero el resultado no fue tan alentador.

De hecho, Charlie Cox quedó realmente defraudado por la experiencia. No Way Home, en conjunto a Ojo de Halcón, recuperaban respectivamente a Matt Murdock y a Wilson Fisk de la serie Daredevil, cancelada por Netflix, y los incluía en la continuidad de su universo. Murdock, álter ego del superhéroe, se dejaba ver por tanto en una escena bien al comienzo de No Way Home, cuando se ofrece a ejercer de abogado para un Peter sometido a un inmenso acoso mediático. “Me llegaron muchos mensajes y llamadas sobre cómo los fans reaccionaban a ese momento en el cine”, recuerda Cox para Radio Times. “Mi sobrino me envió una grabación con todo el mundo gritando”.

Cox no pudo resistirse a acudir él mismo a un cine cercano para asistir a las ovaciones. “Así que fui a un cine cerca de donde vivo y esperé en el pasillo y, desgraciadamente, ¡todo estaba en silencio!”. Al parecer, nadie movió un músculo frente al cameo de Cox, en contraste con los posteriores regresos de Maguire y Garfield. “Estaba muy decepcionado, y mi mujer lo estaba grabando todo porque habría sido divertido tener ese momento con todo el mundo gritando, ¡pero nada!”, concluye el actor. Teniendo en cuenta lo querida que es Daredevil entre los fans de Marvel seguro que todo fue una cuestión de mala suerte, o de público especialmente soso.

Sea como sea, el plan de Marvel es que Daredevil reaparezca próximamente en el universo, al igual que Kingpin. En lo tocante a la presencia de Cox en No Way Home, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers revelaron que al principio iba a ser más larga. Tras pensarlo bien, la limitaron a ese único diálogo con May (Marisa Tomei), Peter y Happy (Jon Favreau), donde Murdock tiene tiempo de hacer gala de sus poderes. “Una vez que supimos que podíamos contar con Matt Murdock empezamos en plan ‘puede hacer esto, y esto otro, ¿no sería genial que hiciese esto?’”, recordaban los guionistas. “Pero tuvimos que dar marcha atrás con muchas cosas para mantener el enfoque”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.