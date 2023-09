‘After. Aquí acaba todo': tráiler, fecha de estreno, sinopsis y reparto de la exitosa saga juvenil

Cuatro años después de que After. Aquí empieza todo llegase a las salas, se estrenará la última parte de esta exitosa saga juvenil, en la que se aborda el conflictivo romance de Tessa y Hardin. En España, la entrega que mejor se ha desenvuelto en taquilla ha sido la segunda, titulada After. En mil pedazos, ya que consiguió colarse entre las quince películas más vistas de su año y reunió a más de medio millón de espectadores.

La historia de Tessa y Hardin comenzó en la plataforma Wattpad, en la que la entonces desconocida autora Anna Todd publicó las tres primeras novelas de la saga After. Movida por su devoción hacia One Direction, Todd convirtió al héroe de su drama romántico en un remedo de Harry Styles, con el que coincide, además de en las descripciones físicas, en las iniciales: Hardin Scott. Pese a no obtener un dólar al principio, la escritora publicó, de media, un capítulo al día en Wattpad durante más de un año.

La escritora estadounidense Anna Todd Planeta

Su popularidad en la plataforma puso After en manos de editoriales como Frayed Pages o, en España, Planeta. En ellas, se han publicado en exclusiva las dos últimas novelas de la serie: la cuarta, After. Amor infinito, fue adaptada en 2022, mientras que la quinta, After: Antes de ella, que se remonta a la vida de Hardin anterior a Tessa, ha marcado la división entre la saga cinematográfica y literaria.

La película que próximamente llegará a los cines de todo el mundo no tendrá, como base, la última entrega escrita por Anna Todd, sino que se adentrará, por su propia cuenta, en el futuro de la pareja compuesta por Hardin y Tessa.

'After. Aquí acaba todo': fecha de estreno

Los estudios Wattpad han sido muy metódicos en sus estrenos desde que, en 2019, se proyectase la primera parte de la saga After: desde entonces, los seguidores de este romance han disfrutado de una película cada año, costumbre que no romperá la quinta y última entrega, ya que After. Aquí acaba todo se estrenará este 15 de octubre.

'After. Aquí acaba todo' Cinemanía

'After. Aquí acaba todo': reparto

Al distanciarse de la quinta novela de Anna Todd, en la que no aparecía el personaje de Tessa, After. Aquí acaba todo reunirá, de nuevo, a los actores Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford. De los dos, es Fiennes-Tiffin el que está consiguiendo una carrera más sólida al margen de After, ya que, recientemente, lo hemos visto en La mujer rey, junto a Viola Davis, y en The silencing, al lado de Nikolaj Coster-Waldau. Además, está pendiente de estreno su colaboración con Guy Ritchie The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Hero Fiennes Tiffin en 'After' Cinemanía

Intérpretes como Stephen Moyer (True Blood) o Louise Lombard (Oppenheimer) respaldarán a los dos tormentosos tortolitos en la despedida de esta saga.

'After. Aquí acaba todo': sinopsis

La ruptura entre Tessa y Hardin ha dejado maltrechos a ambos. No obstante, el que parece llevarlo peor es él, ya que ni siquiera es capaz de escribir una línea desde Tessa se marchó de su vida. Para matar el tiempo, Hardin pone rumbo a Portugal, donde vive una mujer a la que hizo daño en el pasado, aunque sin perder de vista la posibilidad de recuperar a Tessa. Eso sí, Hardin descubre que, si quiere volver con ella, deberá cambiar su forma de ser.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.