Adiós a Miguel El Hematocrítico, escritor viral, profesor ejemplar y cinemaniaco genial

"Analiza cuadros, recoge notas dramáticas de portales, concede certificados a lo riquiño y acuña términos como tróspido". Así se presentaba en el blog El Hematocrítico de Cine a su autor, Miguel López, más conocido como El Hematocrítico en internet, donde sin duda este coruñés, maestro de Infantil, Inglés y Primaria, era conocido y querido por todo el mundo.

La trágica noticia de su muerte, de un infarto a los 47 años, ha sumido en la tristeza a toda la tuitesfera española y al mundo de la cultura, donde su ingenio, buen humor y bonhomía militante dejaron huella (como esas marcas en la piel que crean las mejores sonrisas) entre numerosos amigos y lectores de sus libros.

Una obra rebosante de chispa y candor (o de todo lo que él llamaría "riquiño") que ha proporcionado diversión y ternura a lectores infantiles (además de a sus padres) con cuentos como Feliz Feroz, Mi hermono, Un perro (ilustrados por Alberto Vázquez), Alcaldesa vermella (ilustrado por Mar Villar) o Doña Problemas (ilustrado por Paco Roca), por nombrar tan solo algunos títulos de una obra intachable a cualquier edad.

También hacía que el público adulto se partiera de risa con sus recopilaciones en los volúmenes de El Hematocrítico de Arte (cuadros clásicos con pies de foto delirantes) y Drama en el portal (notas vecinales en portales de toda España), editados por Caramba y nacidos de sendos blogs del autor, dotado de un don especial para encontrar el lado divertido de lo cotidiano y transmitirlo, algo perceptible en su amplia actividad en redes sociales.

Una prolongación más de ese espíritu quedó plasmada en sus colaboraciones para CINEMANÍA en papel y web, particularmente en el blog que mantuvo activo entre 2012 y 2015, donde recogía los frutos de su batidas por internet vinculadas a los aspectos más tróspidos de nuestra forma de relacionarnos con las películas y las series.

En honor a su memoria, y un legado lleno de apología del disfrute y facilitar los buenos ratos (empezando por aquella traducción silvestre de subtítulos para The Thick of It y Mr. Show), recuperamos aquí las infalibles recomendaciones de series de humor por El Hematocrítico en sus propias palabras. Como homenaje de la familia cinemaniaca a un antiguo compañero y amigo, de quien duele en el alma saber que no nos volveremos a encontrar navegando; pero seguro que, alguna vez, sí riendo.

Las 10 series de humor favoritas de El Hematocrítico

'Mr. Show with Bob and David'. "Sí. Son Saul Goodman de Breaking Bad y Tobias de Arrested Development. Mr Show es, en mi opinión, el mejor programa de sketches de todos los tiempos. Emitido en HBO hace 20 años y durante 4 temporadas, coge el espíritu de los Monty Python y lo convierte en algo totalmente nuevo que ayudó a transformar TODA la comedia actual. En el elenco, desde un jovencísimo Jack Black a Sarah Silverman, el guionista de Community o la voz de Bob Esponja. Imprescindible".

'The Life and Times of Tim'. "Otra joya secreta de la HBO. Es una serie de animación que lleva los enredos sociales de Larry David a la máxima expresión. Solo que en vez de ser un millonario, es la definición de un desgraciado. No se puede parar de reír viendo esto".

'Look Around You'. "Una alucinante parodia de los videos educativos setenteros (en su primera temporada) y los programas de ciencia de la tele de los ochenta (en la segunda) . Muy útiles y educativos. Podrás aprender de todo: qué es la música, cómo volar o de qué está hecha el agua. Muy inglesa".

'Garth Marenghi's Darkplace'. "Otra maravilla inglesa parodia de una época. Garth Marenghi es un supuesto escritor de bestsellers ochentero que recuerda una adaptación a televisión fallida de su obra en los ochenta. Hospitales encantados. Pasiones prohibidas. Extraterrestres y posesiones. Y mucho cartón piedra".

'Review'. "La Vida. Es, literalmente, todo lo que tenemos. ¿Pero está bien? Con esa frase empieza Review, el programa dentro de esta serie, en el que un valientísimo reportero hace reviews sobre la vida. Vive experiencias vitales y las valora de 1 a 5 estrellas. Ser racista. Discutir al volante. La cocaína. Forrest vive todo eso por ti y te ahorra muchos inconvenientes".

'The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret'. "Por qué esta serie no la conoce más gente es un auténtico misterio para mí. Lo tiene todo. Un reparto increíble (David Cross otra vez. Will Arnett. Maldita sea, SPIKE JONZE) para una serie ambientada en Inglaterra que lleva lo de la comedia difícil de ver a unos extremos que rozan lo IMPOSIBLE. ¿Alguien en esta telecomedia desentierra por error a Lady Di con un consolador? Sí".

'Rick y Morty'. "Lo diré así, ya de primeras. Rick y Morty hace Futurama mejor que Futurama. Un abuelo muy Doc Brown coge a su nieto y lo lleva de aventuras muy fastidiadas por el espacio-tiempo. Además de morirte de risa y de no creerte lo que estás viendo tiene una carga de filosofía y de existencialismo que te deja ARREGLADO".

'Key & Peele'. "Más sketches. En un momento particularmente dorado para este tipo de humor (véase Portlandia, The Birthday Boys o Kroll Show) esta pareja de Comedy Central son los más brillantes. La colección de clásicos que han entregado en sus, de momento, cuatro temporadas es antológica. Es una fiesta que no puede parar…".

'Trigger Happy TV' / 'World Shut Your Mouth'. "Las cámaras ocultas de Dom Jolly, un genio británico, en versión inglesa o mundial. Escenas superbreves con peluches violentos –muchos peluches violentos – y britpop de fondo. Imposible recomendaros una en concreto. Hay una de un bebé que sale volando con unos globos, un francotirador que pide un bocadillo al servicio de habitaciones, un mono que destroza un coche en un zoológico o una sex shop que premia a su cliente un millón".

'The Thick of It'. "La obra maestra de Armando Ianucci, con Peter Capaldi –el nuevo Doctor de Dr. Who en el papel que le consiguió el trabajo– haciendo uno de los mejores personajes de comedia de todos los tiempos. El funcionamiento del gabinete de un ministro británico y de la oposición. La violencia –verbal– de esta serie , deja en ridículo a la de Juego de tronos".

