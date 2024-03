"Los fans lo están pidiendo": Adam Sandler está trabajando en el guion de su comedia más querida

Históricamente nunca ha tenido a la crítica de su parte, pero el éxito de Adam Sandler entre el público ha sido regular y hoy por hoy quizá se encuentre en su cúspide. Esto se ha debido a una cuidadosa alternancia con proyectos más prestigiosos (nada mejor que asociarse con los hermanos Safdie para ello, en Diamantes en bruto), y sobre todo a un acuerdo enormemente provechoso con Netflix. Las colaboraciones de Sandler con la marca han venido llegando a buen ritmo, siendo sus últimos proyectos Criminales a la vista con Jennifer Aniston y El astronauta, que dirigía el mismo Johan Renck de Chernobyl.

¿Qué planea Sandler para el futuro próximo? Pues por lo pronto ha estrechado lazos con Joshua Safdie, así que el hermano de Benny Safdie va a encargarse de dirigir su próximo espectáculo stand up (a la estela del 100% Fresh que estrenó en 2018) y en su primera película en solitario, de la que aún se sabe poco. A todo lo cual hay que añadir la probable secuela de Happy Gilmore, que en 1996 conocimos en España con el descacharrante título de Terminagolf. La noticia no la ha dado Sandler, eso sí, sino un actor que al parecer volvería para Happy Gilmore 2 y lo ha anunciado a bombo y platillo en la radio.

Lo recoge IndieWire. Christopher MacDonald asegura haber visto un borrador del guion de Happy Gilmore 2, pues se lo enseñó el propio Sandler. “Vi a Adam hace unas semanas y me dijo ‘McDonald, esto te encantará’. Le dije ‘¿qué?’ y dijo ‘¿qué te parece?’, y me enseñó el primer borrador de Happy Gilmore 2”. Luego, temiendo haberse ido de la lengua, McDonald añadió: “Tal vez deberías cortar esa parte porque no quiero quedar de mentiroso, pero él me lo enseñó y pensé ‘eso sería increíble’. Así que ya está en marcha. Los fans lo están pidiendo, maldita sea”.

En su día Sandler coescribió el guion de la película original con Tim Herlihy, siendo Dennis Dugan quien dirigiría. Happy Gilmore se centraba en un jugador de hockey que de repente descubría tener un talento innato para el golf, con lo que cambiaba de deporte. Además de McDonald le acompañaba en pantalla el recientemente fallecido Carl Weathers, y Happy Gilmore fue todo un éxito hace ya casi 30 años: recaudó 40 millones de dólares sobre un presupuesto de 12.

En caso de que Happy Gilmore 2 se materialice, es de esperar que Netflix vuelva a estar interesada en producirla para su catálogo.

