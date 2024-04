El actor revelación de 'Los que se quedan' se apunta a una gran franquicia de Hollywood

A todo el mundo le gusta Los que se quedan. La última película de Alexander Payne logró una unanimidad de crítica y público que pocas veces se ven, y en lo que se convertía en un clásico del cine navideño pudimos seguir con mucho interés su carrera hacia el Oscar. También nos sobresaltamos con algún que otro giro, como la acusación de plagio que le cayó al film en vísperas de la ceremonia de la Academia, pero al final celebramos de todos modos que Da’Vine Joy Randolph ganara el Oscar a Mejor actriz de reparto, y lamentamos ligeramente que Paul Giamatti perdiera a manos de Cillian Murphy por Oppenheimer.

De los tres actores principales de Los que se quedan, Dominic Sessa fue el único que no tuvo nominación. Algo injusto en opinión de varios espectadores, pero igualmente Sessa sí tuvo presencia en la carrera de premios al ser nominado al BAFTA o rascar galardón tanto en los Critics Choice como en los Independent Spirit. Todo un logro para quien había interpretado al joven Angus Tully en Los que se quedan, y más considerando que esta era su primera película: Payne le había elegido cuando su única experiencia actuando se basaba en el teatro, así que esta película podía propulsar una nueva estrella en Hollywood.

Y Sessa no ha perdido el tiempo. Tras Los que se quedan ha protagonizado un drama independiente con Rose Byrne (The Tow) y una comedia navideña (a Sessa debe gustarle mucho esta festividad) para Amazon donde también intervienen Michelle Pfeiffer y Chloe Grace Moretz, por título Oh. What. Fun. Son producciones, sin embargo, tirando a humildes. Sessa estaba esperando su oportunidad de gran presupuesto, y se la ha brindado Ahora me ves. Según Hollywood Reporter, Ahora me ves 3 acaba de incorporarlo a su reparto.

Ahora me ves es una saga de Lionsgate centrada en un equipo de magos (los Cuatro Jinetes) que ejercen de ladrones de guante blanco. La primera película fue dirigida por Louis Leterrier en 2013, tomando el relevo Jon M. Chu para Ahora me ves 2. Sus protagonistas son Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco y Morgan Freeman, y estos apuntan a volver en Ahora me ves 3 junto a otros intérpretes nuevos que acompañarán a Sessa. Eso sí, sin detalles de ninguno de sus personajes.

De este modo, junto al fichaje de Sessa hemos sabido del de Justice Smith (a quien vimos por última vez en Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones) y Ariana Greenblatt (vista en Barbie y a punto de reencontrarse con el gran público en la próxima Borderlands). El guion corre a cargo de Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith y Mike Lesslie, mientras la franquicia cambia de director por segunda vez: ahora es el turno de Ruben Fleischer, que ya trabajó con la dupla Harrelson-Eisenberg previamente en las películas de Zombieland.

Ahora me ves 3 aún no tiene fecha de estreno ni argumento, aunque es de esperar que se centre en un nuevo golpe de los Cuatro Jinetes. ¿Se unirá Sessa al equipo?

