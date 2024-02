Este actor asegura haber sido apartado de 'Superman: Legacy' por sus críticas a Israel

El atentado de Hamás a Israel, y las represalias desmedidas de Israel contra la población palestina, han puesto a parte del star system de Hollywood en una encrucijada. Y es que la postura oficiosa, promulgada por el gobierno de Joe Biden, es apoyar las decisiones de Benjamin Netanyahu por muchos derechos humanos que viole en el proceso, de forma que quien se aparte de este precepto y critique a Israel pueda tener problemas profesionales. Es lo que ha ocurrido con Melissa Barrera, despedida de la última Scream. O con Susan Sarandon, que perdió su agencia de representantes. También con Bassem Youssef, o eso dice él.

Youssef es un cómico egipcio al que apodan el Jon Stewart de Oriente Próximo. Hace meses se hizo bastante viral por unas declaraciones en el programa Piers Morgan: Uncensored donde ironizaba amargamente sobre los bombardeos israelíes en Gaza. “Dicen que Israel es la única fuerza militar del mundo que avisa a los civiles antes de bombardearlos. ¡Qué bonito, joder! Es muy bonito por su parte, porque con esta lógica, si las tropas rusas empezaran a avisar a los ucranianos antes de bombardear sus casas, Putin nos parecería bien”. Esta semana el mismo Youssef ha asegurado que estas declaraciones le salieron caras, pues poco después provocaron que perdiera un papel en Superman: Legacy.

El film está escrito y dirigido por James Gunn, con la pretensión de ofrecer un reinicio para el convulso Universo DC una vez se estrene el 11 de julio de 2025. El reparto ha ido conformándose en los últimos tiempos con fichajes como los de Rachel Brosnahan y David Corenswet. En un momento dado Gunn le habría hecho una oferta a Youssef para un personaje, pero quedó en nada y el cómico lo achaca a sus opiniones sobre Israel: “Andaba un poco amargado por haber perdido el papel y muy triste, porque en los Estados Unidos de América se puede hablar de Joe Biden y de Donald Trump, pero no se puede criticar a un gobierno extranjero. Es algo muy triste”, ha explicado en una entrevista con Salon.

“Por eso me contrataron para Superman y luego me dijeron ‘hemos cambiado el guion’, tras esta entrevista de Piers Morgan. Quiero suponer buena fe. Quiero creer que es verdad”, proseguía. “Estaba como ‘oh, que le den a DC, que le den a Warner Bros’. Pero lo entiendo, entiendo la carga emocional que tiene esa gente. Quiero decir, esa gente tiene una conexión con Israel”. Youssef achaca la decisión de Gunn a la directiva de Warner. “Entiendo que quizá la gente que está al mando, que tomó la decisión, me miró y no quiso tenerme. Y quizá lo entiendo”.

Pero, ¿esto pasó?

“Si yo fuera un árabe musulmán y estuviera al frente de Warner Bros, no me gustaría que un pro-sionista o un pro-Israel estuviera en mi película si atacara a mi gente. Lo comprendo. Esto es lo que tenemos que diseccionar: cuando ataco a Israel, ataco su política, no estoy atacando al pueblo judío”. Como no podía ser de otro modo, estas declaraciones han hecho mucho ruido y generado críticas duras contra James Gunn, pero podrían no ser del todo ciertas. Variety ha indagado, consultado con fuentes cercanas a la producción, y parece que la cronología no encaja. Las opiniones de Youssef contra Israel no habrían afectado su trabajo.

Y es que Gunn habló con Youssef sobre un papel, pero nunca le hizo una oferta formal y las conversaciones se congelaron: su personaje fue eliminado del guion durante una reescritura previa al atentado de Hamás contra Israel que intensificó el conflicto, y también antes de las huelgas que sacudieron Hollywood en 2023. Gunn ya tenía un borrador nuevo de Superman: Legacy el 27 de septiembre, una vez terminó la huelga de guionistas y habían transcurrido 20 días desde los atentados.

La cuestión es que por entonces aún seguía la huelga de actores (esta no concluyó hasta el 9 de noviembre), así que nadie se lo pudo notificar al momento a Youssef. Tuvo que enterarse de que había sido apartado oficialmente de la película ya en noviembre, cuando la escena internacional estaba conmocionada por las acciones del gobierno de Israel. Gunn, vía Twitter, ya ha confirmado esta versión de la historia como “correcta”.

