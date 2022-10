Abusos, religión y música: así es el documental que lo cuenta todo sobre Sinéad O'Connor

Hoy en día, denunciar los abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia Católica puede ser visto un acto digno de elogio. Pero en 1992, cuando Sinéad O'Connor rompió una foto de Juan Pablo II en plena retransmisión del Saturday Night Live al grito de "¡Luchad contra el verdadero enemigo!", era un suicidio mediático.

La diva irlandesa, por entonces en la cima de su carrera, protestaba por el silencio que rodeaba a los desmanes del clero en su país natal. Y, tras el escándalo y las quejas que sucedieron a aquella acción, su carrera nunca se recuperó del todo. Ahora, el documental Nothing Compares retrata una vida marcada por su enorme talento musical, pero también por los problemas mentales y los abusos sufridos dentro y fuera de su familia.

La directora Kathryn Ferguson ha bautizado su filme en honor a Nothing Compares 2 U, la canción compuesta por Prince que supuso el mayor éxito comercial de Sinéad O'Connor tras su publicación en 1990, y que no suena en el documental por cuestiones de derechos. Pero su indagación en la trayectoria de la cantante va más allá.

Según recuerda Ferguson, la Irlanda de finales de los 80 era un lugar "gris y miserable", marcado por el conflicto con Reino Unido en el Ulster y por la influencia omnímoda de la Iglesia. Así las cosas, cuando una O'Connor jovencísima, de aspecto impactante (su cabeza rapada se volvió icónica en poco tiempo) y sin pelos en la lengua publicó su debut The Lion and the Cobra en 1987, la conmoción fue mayúscula.

"[O'Connor] parecía una alienígena", señala Kathryn Ferguson. Pero no lo era: en realidad, según la propia artista señalaba a veces, su perfil prolongaba esa tradición de artistas irlandeses dispuestos a abordar aquellos temas inmencionables en un país donde la iglesia y el estado eran, por entonces, casi la misma cosa.

Por supuesto, las raíces de aquella actitud habían brotado de una colección de traumas. Sinéad O'Connor había padecido malos tratos por parte de su madre, y sus escarceos como delincuente juvenil la habían llevado a pasar año y medio en una lavandería de la Magdalena, esos reformatorios para chicas 'descarriadas' cuyo recuerdo es, cuanto menos, truculento. No era de extrañar que los hábitos y las sotanas le inspirasen tan poca simpatía.

De esta manera, aunque su popularidad creciera de forma exponencial y su agenda fuera llenándose con nombres de estrellas del rock (empezando por unos U2 de los que no tardaría en renegar, y pasando por Roger Waters, Peter Gabriel o Elton John) que se pirraban por trabajar con ella, la joven O'Connor no iba a dejarse domesticar.

Su primer conflicto sonado tuvo lugar en 1990, cuando se negó a dar un concierto en Nueva York si el himno de EE UU sonaba al comenzar el show. En aquella ocasión, el mismísimo Frank Sinatra amenazó con "darle una patada en el culo". Y, desde entonces, su actitud se volvió más y más combativa.

El incidente con la foto del Papa en Saturday Night Live fue a la vez el momento cumbre de O'Connor como artista contestataria y el comienzo de su declive. Incluso una Madonna inesperadamente reconciliada con el Vaticano (el escándalo de Like A Prayer había tenido lugar tres años antes) arremetió contra ella. Dos semanas después, su aparición en un concierto de homenaje a Bob Dylan fue abucheada hasta tal punto que la cantante abandonó el escenario llorando.

Ahora, Kathryn Ferguson describe la hostilidad contra la cantante como algo "violento y absurdo". La directora recuerda episodios como aquel en el que una organización católica de Nueva York usó una apisonadora para destruir discos de O'Connor en plena Times Square. "Todo por una chica de 24 años de Dublín", señala la directora. "Fue sencillamente ridículo".

A partir de 1993, la historia de Sinéad O'Connor es la historia de un declive. Aunque sus sucesivos álbumes seguían contando con buenas canciones, su atractivo comercial era cada vez menor. Y, aunque músicos entonces en boga como Massive Attack seguían respetándola y recurriendo a ella para colaboraciones puntuales, su vida iba volviéndose más y más caótica.

Entre declaraciones polémicas (su oposición a la guerra de Irak en 2003 volvió a granjearle enemigos en EE UU), intentos de suicidio y una inesperada conversión al Islam, la artista parecía haber perdido el norte, tal vez para siempre. El suicidio de uno de sus cuatro hijos en 2022, a los 17 años, ha sido la última tragedia asociada a su figura.

Es posible que Nothing Compares suponga una vindicación de la obra de Sinéad O'Connor, y que gracias al filme la cantante deje de ser vista (por los pocos que la recuerdan) como una has been de los 90. De momento, la película suena fuerte para los Oscar 2023. La cuestión es si la propia artista está interesada en convertirse de nuevo en una estrella, o si su salud mental podría resistir un regreso al primer plano. Algo nos dice que no es así.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.