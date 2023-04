Kevin Smith reconoce haber ido a terapia para superar los abusos sexuales que sufrió de niño

A veces, el tópico es cierto, y un personaje público caracterizado por su buen humor es una máscara que esconde heridas del pasado. Según acaba de revelar el propio cineasta, Kevin Smith es prueba de ello: el director de Clerks y Mallrats ha confesado que tuvo que acudir a terapia para superar abusos sexuales sufridos durante su infancia.

En una entrevista con People (vía IndieWire), Smith señaló que dicha decisión se debió a una crisis nerviosa sufrida en 2020, dos años después del infarto que casi le cuesta la vida. "En aquel momento, no me hubiera importado desaparecer", precisó. "Llamé a un amigo y le dije 'Estoy en un lugar oscuro y extraño. Necesito ir a alguna parte y buscar ayuda".

El trauma de Smith tuvo lugar cuando él tenía seis años y un joven de más edad le obligó a ejercer tocamientos en una niña pequeña. Según explica, el cineasta trató de justificar el incidente diciéndose a sí mismo que solo había sido "jugar a médicos en un callejón" hasta que recibió tratamiento en un centro médico de Arizona. "Cuando un tercero te ordena hacer algo como eso, que va contra tus principios, es abuso", señaló su terapeuta.

A raíz de esa desagradable experiencia, así como de las burlas referidas a su peso que sufrió por parte de un profesor, Smith empezó a desarrollar ese álter ego que acabaría llegando al cine como Bob el Silencioso. "Decidí ser divertido y hacer que la gente me quisiera antes de darse cuenta de que yo estaba gordo", recuerda.

Muchos de los compañeros de Smith en la terapia fueron veteranos de guerra, algo que le llevó a reflexionar sobre la común identidad del sufrimiento humano. "Al principio era duro abrirse cuando alguien acaba de hablar acerca de ver morir a sus amigos", comenta. "Pero aprendí que el sistema nervioso humano no hace distingos: en tu interior, el trauma es el trauma".

Asimismo, Kevin Smith tomó otras medidas como dejar de fumar marihuana y usar menos a menudo las redes sociales. "Me aterroriza ver la reacción de la gente", concluye. "Pero sé que si hay alguien por ahí que no sabe de estas cosas, como me pasaba a mí, y podría sacar algo en claro de todo ello".

