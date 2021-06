5 películas de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

El catálogo de Netflix no deja de sorprendernos. Este fin de semana la plataforma estrena el título patrio Xtremo, la esperadísima película nueva de la franquicia Sailor Moon o el documental Por qué adoramos a los gatos. No obstante, en la cima de su top ten se encuentra inesperadamente un filme de Paul Greengrass (Noticias del gran mundo), que no podemos dejar pasar por alto.

Xtremo

Para los amantes del cine adrenalínico, Daniel Benmayor estrena este fin de semana su nuevo trabajo: Xtremo. El filme protagonizado por Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas, Andrea Duro o Juan Diego, entre otros, supone un nuevo thriller para el catalán tras sus filmes Tracers (2015) y Bruc. El desafío (2010). Max está dispuesto a ejecutar su venganza dos años después de que su hermano Lucero matara a su padre y su hijo. Este tendrá que ejecutar su plan a la perfección, para lo que tendrá que asesinar a los secuaces de su hermano uno a uno y enfrentarse finalmente a él.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

El clásico del anime Sailor Moon regresa con una nueva película original de Netflix. En esta ocasión, un eclipse solar surge inesperadamente durante el mes de abril. La luna cubre al Sol, mientras que Usagi y Chibiusa encuentran al Pegaso Helios, quien busca dos doncellas para ayudar a romper el sello del Cristal Dorado. Esta es la adaptación del manga Dead Moon / Dream de la franquicia . El filme está disponible en la plataforma dividido en dos partes.

Por qué adoramos a los gatos

En 2020, el holandés Mark Verkerk estrenaba su documental Poeslief, que recibe ahora el nombre de Por qué adoramos a los gatos en su llegada a Netflix. Un relato que sigue la historia del famoso minino Abatutu, un gato conocido en los Países Bajos por ser actor y haber conseguido hasta algunos premios cinematográficos. El metraje sigue así una serie de vídeos caseros del animal, donde podemos ver sus mejores momentos (y los más traviesos). Porque hay que confesar que aún somos muchos los que vemos vídeos de gatitos en YouTube.

Milagro azul

Milagro azul continúa entre los contenidos más vistos de la plataforma. Una historia de superación basada en hechos reales y que recoge cómo el orfanato mexicano Casa Hogar tuvo que afrontar los desperfectos sufridos por el huracán Odile en 2014. Una competición de pesca y un golpe de suerte componen los elementos principales del título de Julio Quintana (The Vessel), que está protagonizado por Dennis Quaid, Jimmy Gonzales, Raymond Cruz o Bruce McGill, entre otros. Prepara el paño de lágrimas.

United 93

No todo iban a ser películas nuevas en Netflix, el filme de 2006 de Paul Greengrass (Noticias del gran mundo) se sitúa justo en este momento en el primer puesto de los filmes más vistos en España. Un momento oportuno para reivindicar la carrera del director británico, quien ha detrás de algunas de las joyas de la franquicia Bourne, así como de las célebres Capitán Phillips y 22 de julio. El título United 93 narra el trágico atentado de las Torres Gemelas en 2001, desde un lado de la historia al que no estamos acostumbrado: el de los pasajeros secuestrados en los cuatro aviones.