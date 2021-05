Así se salvó el orfanato Casa Hogar: la historia real detrás de 'Milagro azul' de Netflix

Nadie imaginaba que un torneo de pesca pudiera salvar la vida de tantos niños. En 2014, el huracán Odile afectó a la vida de los mexicanos, quienes sufrieron numerosos desperfectos materiales y humanos en Baja California Sur. Un hecho que dañó gravemente al orfanato Casa Hogar, situado en Cabo San Lucas. El centro de ayuda a los más pequeños fue muy damnificado, por lo que necesitaba una reconstrucción urgente. Una historia que ahora aborda la nueva película de Netflix Milagro azul.

El conmovedor filme de Julio Quintana (The Vessel) centra la historia en la salvación de este emplazamiento solidario. El relato de Omar (Jimmy Gonzales) y el marlín azul en la competición Bisbee’s Black and Blue existieron tal cual en la realidad. Este evento marítimo llegó semanas después del trágico suceso, por lo que los organizadores pusieron facilidades a los participantes que no podían permitirse el pago de las inscripciones.

La exención de tasas y la ayuda de algunos benefactores provocaron que los niños y cuidadores de Casa Hogar formaran parte del concurso. Así acabaron pescando el enorme pez por el que ganarían un premio de alrededor de 250.000 dólares. Un dinero muy necesario para reedificar su morada y continuar amparando a los niños en situación de exclusión.

Concienciando sobre la ayuda a los más pequeños

El nuevo título de Netflix se adentra en las entrañas de esta emotiva historia verídica, añadiendo algunas licencias artísticas como la inclusión en el reparto del personaje de Ware (Dennis Quaid). Por todo ello, Casa Hogar ha acogido con los brazos abiertos el título que podría otorgar una enorme visibilidad al emplazamiento para seguir creciendo, cooperando con nuevas empresas y recibiendo donaciones para asistir a los jóvenes vulnerables.

"Si bien no hay ningún beneficio financiero para Casa Hogar por esta película, tenemos la esperanza de que Milagro azul aumente la conciencia y la sensibilidad de los Centros de Asistencia Social privados en México, la mayoría de los cuales, como el nuestro, operan como organizaciones benéficas sin financiamiento gubernamental", ha señalado la propia organización sin ánimo de lucro a través de su página web. El cine como crítica social continúa siendo muy necesario, y Milagro azul ha vuelto a demostrar la importancia del mismo.