"Siempre creí que defendía a las personas más vulnerables": Evanna Lynch sobre J.K. Rowling

La controversia que envuelve a J.K. Rowling es un avispero, y Evanna Lynch pudo comprobarlo al poco de estallar. En 2020, luego de que la autora de Harry Potter fuera criticada por burlarse de la expresión “personas que menstrúan” y posicionarse contra el colectivo trans, Lynch hizo hincapié en lo difícil que era discutir cuestiones tan complejas en las redes sociales. “Creo que es irresponsable discutir de un tema tan delicado en Twitter, y desearía que Jo no lo hiciera”, tuiteó.

Al percibirse como una defensa velada a Rowling, la misma Lynch empezó a sufrir tantas críticas como para desactivarse la cuenta y marcharse de Twitter. Tres años después la situación solo se ha exacerbado. Aunque la saga de Animales fantásticos apunta a haber concluido tras el fracaso de Los secretos de Dumbledore, este 2023 se ha publicado un videojuego tan ambicioso como Hogwarts Legacy, obligando a devolver a primera plana el malestar que causa Rowling en ciertos círculos.

También ha sido el momento de que Lynch, Luna Lovegood en la saga de Harry Potter producida por Warner Bros., recuerde lo ocurrido en una entrevista con The Telegraph. “Era muy ingenua cuando me vi arrastrada a esa conversación”, reconoce. “Ni siquiera sabía que había dos bandos. Siento compasión por ambas partes. Sé lo que fue ser una adolescente que odiaba tanto su cuerpo como para querer salir de su piel, así que siento compasión por las personas trans y no quiero aumentar su dolor”.

Dicho esto, la actriz desvela su malestar por el cuestionamiento del que ha sido objeto la figura de Rowling. “Siempre creí que ella abogaba por los miembros más vulnerables de la sociedad”, sostiene. “El problema es que hay distintas opiniones sobre quién es más vulnerable. Me gustaría que la gente le diera más espacio y le escuchara”. Lynch parece alinearse más con las opiniones que señalan lo excesivo de las críticas hacia la autora: una posición en la que militan compañeros de reparto como Ralph Fiennes y Helena Bonham Carter, y desde otro lado Brian Cox.

Otros intérpretes de Harry Potter no han sido tan tibios como ella. Daniel Radcliffe y Emma Watson se han posicionado contra las opiniones de la autora, y lo mismo han hecho desde el lado de Animales fantásticos Eddie Redmayne y Katherine Waterston.

