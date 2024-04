Crítica de 'Abigail': Melissa Barrera se consolida como Scream Queen en una divertida película de terror

Valoración: Abigail

Que su despido de Scream por posicionarse sobre la situación de Palestina no le impida quedarse con el título de "Scream Queen del momento". Puede que no volvamos a ver a Melissa Barrera en la saga de terror por excelencia, pero ello no resulta tan dramático (dentro de lo que cabe) si sigue asociándose a Radio Silence (el dúo de directores compuesto por Matt Bettinelli y Tyler Gillett responsable de Scream, Scream VI y Noche de bodas) para crear películas como Abigail.

Esta vez, la causante de cubrir a Barrera de sangre es una niña de dientes afilados que convierte la nueva propuesta de este dúo cinematográfico en un refrescante enfoque para las películas de vampiros. ¿Es algo a lo Drácula, True Blood o Crepúsculo? La duda de una de sus protagonistas es acertada, pero no es ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero: los guionistas Guy Busick (Scream, Noche de bodas) y Stephen Shields (Bosque maldito, Zombie Bashers) se han encargado de ello.

La trama ya prometía. Tras secuestrar por encargo a la hija de un hombre rico, un grupo de delincuentes debe pasar 24 horas encerrado en una mansión vigilando a su víctima mientras espera un rescate de 50 millones de euros. Sin embargo, pronto descubren que el trabajo para el que han sido contratados se ha convertido en una trampa mortal: la pequeña bailarina de la que deben hacer de canguro no es tan adorable como parece.

Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand y Angus Cloud acompañan a Barrera en esta misión en la que Alisha Weir (Matilda de Roald Dahl: El musical, Pequeñas cartas indiscretas) se convierte en la absoluta protagonista (junto a ese Scream King de Stevens) como una niña terrorífica y un poco desquiciada que baila y mata con la misma alegría, una combinación que hace que podamos hablar de una sangrienta y divertida película de terror.

Melissa Barrera en 'Abigail' Cinemanía

Lo que esperas del filme está ahí: los momentos de tensión que acaban en nada, los momentos de tensión que acaban con gente muerta, el personaje que esperas que sobreviva y muere, el personaje que esperas que muera y también muere y esa típica última lucha en mitad de un final quizá un poco descorazonador tras tanta adrenalina y unas cuantas risas.

Pero, sin duda, lo que mejor hacen Bettinetti y Gillett es utilizar ese humor que ya conocimos en Noche de bodas para amenizar un filme que, al final, no resulta tan espeluznante como podía parecer, lo que, irónicamente, lo acaba convirtiendo en una buena película de terror.

FICHA TÉCNICA Abigail Director: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Género: Terror

País: Estados Unidos

Sinopsis: A una banda de delincuentes se les ha encargado secuestrar a Abigail, una bailarina de doce años hija de una poderosa figura del inframundo. Su misión requiere también vigilarla durante la noche para poder cobrar un rescate de 50 millones de dólares.

Guion : Guy Busick, Stephen Shields

Reparto : Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir

Duración : 109 min.

Veredicto : Gore y diversión con la Scream Queen (¡y el King!) del momento.

Distribuidora : Universal Pictures

Estreno: 19/4/2024

