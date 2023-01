Brad Pitt es un astro del cine mudo en 'Babylon': "A mi personaje le entusiasma el rumbo que está tomando el cine"

Brad Pitt, el eterno seductor de Hollywood, protagoniza una de las más películas más esperadas de este año, 'Babylon'. El actor da vida a la estrella del cine mudo Jack Conrad en la nueva película de Damien Chazelle. La cinta es el proyecto más duro y desenfrenado del director de 'La La Land' y 'Wiplash'.

“Jack Conrad está en la cima de su carrera durante la era del cine mudo. Le entusiasma el rumbo que está tomando el cine y la nueva manera de contar historias”, cuenta Brad Pitt de su personaje

Li Jun Li interpreta por su parte a Lady Fay Zhu, un personaje inspirado en la actriz de origen chino Anna May Wong. “En los años 20, fue la primera actriz de origen asiático en Hollywood. Damien quería contar su historia con gentileza, pero al mismo tiempo nos dio libertad creativa”, señala. Brad Pitt describe a Lady Fay Zhu como “el personaje más elegante y sabio de la película”.

El actor Jovan Adepo reconoce que estaba ansioso por trabajar en Babylon, ya que es un “gran admirador” de Damien Chazelle.

'Babylon' con Brad Pitt: Depravación desenfrenada en Hollywood

'Babylon' está ambientada en Los Ángeles durante los años 20. La película cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que sigue el ascenso y caída de múltiples personajes durante una época de decadencia y depravación en los albores de Hollywood.

Damien Chazelle aprendió mucho después de 15 años de investigación acerca de los primeros años de Hollywood. “No tenía idea de lo loca que era la gente en aquella época. El consumo de drogas, la depravación sexual, la libertad, la temeridad, la imprudencia… me impactó, me inspiró y me horrorizó. Quise compartir esos sentimientos con el público”, afirma el guionista y realizador.

Los actores Diego Calva, Margot Robbie, Jean Smart, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire y Olivia Wilde, entre otros, completan el reparto coral de 'Babylon'.