Cuatro recomendaciones en Disney+, HBO Max, Apple TV+ y Movistar Plus+

Todo lo bueno se acaba

Succession, en HBO Max

Brian Cox, Logan Roy en 'Succession', en el último capítulo de la tercera temporada (HBO)

Llega la cuarta y última temporada de Succession a HBO Max y a nuestras vidas. Y visto el primer capítulo, el único que se nos ha permitido ver a la prensa, podemos decir que vuelve con ganas. La nueva entrega arranca con los hermanos Roy intentando fundar un nuevo medio y, a la vez, dispuestos a arrebatarle a los Pierce el grupo de comunicación progresista PGM.

En el bando contrario, por supuesto, sigue su padre, el irascible Logan Roy y su esbirro Tom Wambsgans, que tan buenos momentos nos regaló al final de la tercera temporada. ¿Se mantendrá esta alianza tan trepa? Siendo esto Succession mucho nos tememos (y nos encanta) que nos quedan unas cuantas vueltas a la noria antes de que la serie se despida con el broche final.

La película española de 2022

As bestas, en Movistar Plus+

As bestas Cinemanía

Si eres de esos pocos rezagados que no han visto As bestas en el cine, tranquilo. Pronto podrás unirte a la conversación de la pausa del café en el trabajo ya que la laureada película de Rodrigo Sorogoyen puede verse desde la semana pasada en Movistar Plus +.

¿No te vale con saber que es la gran ganadora de los Goya y necesitas que te demos motivos? Para eso estamos. Basada en un escalofriante caso real, As bestas cuenta las cuitas por unas tierras de unos vecinos en una aldea remota de Galicia: una pareja francesa (Denis Ménochet y Marina Foïs) y dos hermanos oriundos del lugar. Estos mimbres de western le sirven a Sorogoyen (El reino, Que dios nos perdone...) para volver a demostrar su buen pulso como narrador cinematográfico.

Thriller de psicokillers con mirada feminista

El estrangulador de Boston, en Disney +

Ahora, el homenaje al trabajo de McLaughlin llega a Disney+ con El estrangulador de Boston, película dirigida por Matt Ruskin y protagonizada por Kiera Knightley.

Empecemos por las malas noticias. A este thriller sobre el estrangulador que asesinó a 13 mujeres en el Boston de los años 60 le gustaría ser Zodiac y no lo consigue. La buena, en cambio, es que consigue darle una vuelta al manoseado género de psicokillers con una mirada feminista.

Loretta McLaughlin (interpretada aquí por Keira Knightley con sus tics habituales) fue la periodista que destapó al asesino (o asesinos) que se encontraban detrás de este reguero de mujeres estranguladas.

La indefinición del caso, el contexto periodístico y la oscuridad de la naturaleza humana acercan a El estrangulador de Boston al caso que David Fincher llevó a la gran pantalla en 2007. Pero, mucho nos tememos, para alcanzar el nivel de aquella, hace falta algo más que un psicópata sanguinario y esa fotografía tirando a amarillenta.

La película sobre el Tetris que no sabías que necesitabas

Tetris, en Apple TV+

Taron Egerton en 'Tetris' Apple TV

¿Cómo que una película sobre el Tetris? Pues sí. No es una broma. Y además te va a gustar. Primero, porque no es una película sobre encajar las fichas de cuatro elementos en los huecos sino sobre la apasionante historia detrás del juego.

Tetris fue un invento de un funcionario soviético que en sus ratos libres inventaba juegos. Esta es la historia de Henk Rogers (Taron Egerton, perfecto para el papel), el comercial de videojuegos estadounidense que lo descubrió en 1988 y tuvo que luchar por salvar su pellejo para importarlo en plena Guerra Fría.

