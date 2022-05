'Alba' la serie española más vista de Antena 3 en los últimos 3 años, se acerca a su final siendo "un espejo de nuestra sociedad"

La serie Alba es la ficción española más vista de Antena 3 en los últimos 3 años. Concretamente, desde Matadero (que hizo una media de 1,8 millones de espectadores por capítulo).

Esta ficción protagonizada por Elena Rivera es un drama emocional, una historia de amor en medio de lo imposible, que cuenta con 13 capítulos de 50 minutos de duración, de los cuales solo quedan por emitir en abierto tres (uno de ellos esta noche, miércoles a las 23.00 h en Antena 3), aunque la serie completa ya está disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Alba es una adaptación española de una serie original turca, que se emitió en 2018 en Nova, siendo lo más visto del canal en tres años, y cuenta la historia de una joven que es violada por un grupo de canallas, y que acaba casada por obligación con quien cree que es uno de sus agresores.

En su emisión en abierto Alba está teniendo una gran aceptación por el público, pues no en vano es la serie española de Antena 3 con mejor cuota de pantalla desde La Catedral del mar (2018)

Tras 10 capítulos, Alba promedia 1,7 millones de espectadores y un 13,8% de cuota de pantalla. Es, junto a Entrevías (Telecinco), la serie española más vista de la temporada y del 2022.

El capítulo más visto de Alba fue el de su estreno (17,5% y 2.146.000 espectadores), convirtiéndose en el mejor estreno de una serie de Antena 3 desde Matadero (2019).

Desde entonces, Alba ha logrado fidelizar a su audiencia, entorno a 1,6 millones de espectadores, que han mantenido a la serie inmutable pese a enfrentarse a Supervivientes (Telecinco) o a partidos de la Champions League.

Junto a Alba destaca la buena marcha de Mentiras, también de Atresmedia, otra de las ficciones más vistas de este 2022 y también en Antena 3 está la serie turca Infiel, la más vista del curso.

La protagonista de Alba, Elena Rivera, asegura que es "una alegría enorme ver que tu serie tiene un gran recibimiento por parte del público".

"Siempre digo que trabajamos para que nos vean y nos disfruten. Lo entiendo como una recompensa al trabajo en equipo de todos los que formamos parte de este proyecto. Y creo que es una suerte para todo el sector que la ficción española siga triunfando en el abierto. Antena 3 ha cuidado mucho a Alba y creo que el espectador lo ha sabido apreciar", opina la protagonista.

Junto a Elena Rivera están en el elenco Eric Masip, Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández, Jorge Silvestre, Ana Wagener, Tito Valverde, Pepa Gracia, Caterina Mengs, Candela Cruz, Antonio Gil, Jordi Ballester, Luis Iglesia, Franky Martín o Mario Santos.

"He tenido la suerte de formar parte de varias proyectos en los últimos meses, pero me parece especialmente importante el éxito de Alba. Que una ficción con el mensaje y la historia que cuenta Alba se haya convertido en una de las series más vistas de la temporada, me reconforta", explica Rivera sobre la trascendencia de la historia que cuenta esta serie.

"Nuestra ficción, además de entretener, tiene que ser espejo de nuestra sociedad y mantener una responsabilidad. Ojalá el éxito de Alba esté sirviendo para concienciar en un tema tan delicado como es de los abusos sexuales y las violaciones que sufren tantas mujeres", hacía ver la actriz.

‘Alba’ es una producción de ATRESMEDIA TV en colaboración con Boomerang TV. Montse García, Luis Santamaría y Pablo Guerrero son los productores ejecutivos de esa ficción del sello SERIESATRESMEDIA. Lucía Alonso-Allende es co-productora ejecutiva. La serie está dirigida por el propio Pablo Guerrero, Carlota Martínez-Pereda y Humberto Miró.