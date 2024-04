Los parecidos entre la película de Aitana y la historia de Ana Guerra: del ruido del piano a Miguel Ángel Muñoz

Hay veces que una ficción nos puede recordar mucho a algo, ya sea a una historia de una poderosa familia o a una premisa repetida en producciones por años y años. Sin embargo, la inspiración que refleja el argumento de Pared con pared, película protagonizada por la cantante Aitana y Fernando Guallar para Netflix, parece una broma en cuanto al contexto se refiere.

La cantante catalana, a la que le llegó el éxito en la música tras quedar en segunda posición en Operación Triunfo 2017, protagoniza este filme disponible en la plataforma de la N roja. En él, interpreta a una pianista a la que se le complican los ensayos cuando su vecino se queja del ruido que hace a todas horas.

Hasta aquí podría ser una premisa divertida y desenfadada, asociada a una comedia romántica con el icono juvenil como personaje principal y, sin embargo, esto le ocurrió a otra exconcursante del talent musical en la vida real, la cual compartió edición con Aitana y casi pódium del mismo: Ana Guerra.

Antes de detallar las innegables similitudes entre una vivencia real y Pared con pared, es necesario apuntar a que la nueva película de Netflix, dirigida por Patricia Font y escrita por Marta Sánchez, es un remake español de la película francesa Un peu, beacoup, aveuglément, estrenada en España como Tras la pared.

No obstante, hay ciertos aspectos del largometraje que parecen un guiño a la compañera de la propia Aitana en la canción Lo malo y que esa frase de 'cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia' pueda ser discutible en este caso.

'Pared con pared', de Patricia Font (2024) Netflix

La historia de Ana Guerra con su vecino

Fue en noviembre de 2021 cuando Ana Guerra se convertía en la protagonista de la prensa del corazón durante unos días por el conflicto que tuvo con su entonces vecino. Y es que dicho hombre, llamado Jalal, apareció en varias cadenas de televisión, como Telemadrid, para denunciar que la cantante le molestaba cuando cantaba y tocaba el piano, y a causa de ello no podía descansar bien.

El programa de Telecinco Sálvame intentó ponerse en contacto con la artista para conocer su opinión acerca de las críticas de su vecino, pero donde finalmente Ana Guerra rompió su silencio fue en el espacio Ya son las ocho. "La comunidad de vecinos no se queja. Se queja uno solo", explicó la canaria.

No obstante, la cantante de Lo malo reconoció que, a veces, había tocado a horas intempestivas: "Es verdad que una vez se me fue la olla y toqué hasta las 3. Públicamente subí a redes una nota pidiéndole disculpas". Aún así, Guerra dejó claro que no era frecuente que ella hiciera eso. "¿A quién no se le va la olla alguna vez? Y más tocando, es que estudio mucho", expresó en el programa de Telecinco.

La situación no tardó en ser comentada y recreada con memes en redes sociales, pero sobre todo los comentarios aumentaron cuando, meses después, en mayo de 2022, Netflix anunció que comenzaba el rodaje de una película en la que un vecino se quejaba de que una joven (a la que iba a dar vida Aitana) practicara al piano al otro lado de la pared.

Esto disparó la opinión pública y las bromas, pues la gente recuperó la anécdota de Ana Guerra para señalar que se trataba de su historia, y la casualidad que suponía que su compañera de concurso fuera a 'hacer de ella'. Hasta el propio Jalal se pronunció, expresando su descontento por que el gigante de vídeos bajo demanda dejara caer que el vecino en la ficción era 'antipático' por quejarse del sonido.

Ahora, casi dos años después, en plena promoción de la comedia romántica, las comparaciones, los comentarios y los chistes han vuelto a las redes sociales, y más cuando ya se conocen más detalles de Pared con pared, los cuales, precisamente, no han alejado el proyecto de la historia de Ana Guerra, sino que lo han acercado más (menos por la historia de amor que protagonizan los implicados en la ficción).

Miguel Ángel Muñoz, también 'exnovio' de Aitana

Hasta ahora podría ser pura coincidencia que el argumento fuera muy parecido al de la incómoda situación que vivió Ana Guerra cuando intentaba componer y practicar al piano, al igual que el hecho de que precisamente Aitana se estrenara como actriz principal de una película de estas características.

Hasta la propia Aitana ha tenido que responder durante la promoción de Pared con pared a preguntas sobre esa similitud. "Yo leí el guion, toda la historia, y no había pasado nada de Ana. De repente le pasó y todo el mundo lo relacionó y dije, claro, normal que lo relaciones porque parece una historia superparecida", ha declarado la cantante.

Y es que teniendo en cuenta los tiempos en los que se desarrolla un producto audiovisual así y el argumento de la película francesa en la que se basa, parece que, probablemente, sí sea mera casualidad (o es algo que ocurre con más frecuencia de lo que se imagina en la convivencia de un edificio donde viven músicos).

Sin embargo, hay otro factor común entre la historia verídica y la protagonizada por Aitana: el actor Miguel Ángel Muñoz. Y es que el también bailarín interpreta en Pared con pared al exnovio de la protagonista, mientras que en la vida real se trata de la expareja de Ana Guerra (estuvieron juntos entre 2018 y 2020). Una elección de casting que no ha hecho más que alimentar la teorías de las 'coincidencias'.

Miguel Ángel Muñoz y Aitana en 'Pared con pared'. NETFLIX

Haya sido casualidad o no cualquiera de los aspectos que rodean la historia de Pared con pared, cabe destacar que ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto. Pero, por otro lado, estas similitudes con la controversia real de Ana Guerra ha hecho que se genere una gran expectación y conversación alrededor del nuevo proyecto de Netflix, un empujón que nunca está de más.

