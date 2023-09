Viaja al universo de Harry Potter con una visita de película llena de magia y sorpresas

Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter

No te preocupes si todavía no has recibido la carta del colegio de magia más famoso del mundo, las puertas del gran comedor de Hogwarts se abren cada día para que todos los fans de Harry Potter disfruten recorriendo los escenarios en los que fueron rodadas sus películas en los estudios Warner Bross de Londres. Aunque seas un "muggle". También para los amantes del cine y los efectos especiales, ya que durante el recorrido se desvelan muchísimos secretos de cómo lograron llevar la magia hasta el salón de tu casa.

Desde la misma entrada de los estudios los fans de la saga de J.K. Rowling ya explotan de emoción ante lo que van encontrando

Solo la entrada ya es a lo grande, a través de las puertas que dan acceso al gran comedor. Sí, ese en el que las lámparas vuelan y el sombrero seleccionador espera para otorgar casa a los nuevos alumnos. Aquí los fans de la saga más mediática de J. K. Rowling ya explotan de emoción y las cámaras echan chispas. Y eso que todavía quedan grandes sorpresas por descubrir

El aula de pociones, la habitación de los chicos, un paseo por el Bosque Tenebroso o detalles del mundo de los Mortífagos se van sucediendo entre miles de recuerdos de todas las películas en las que aparecen.

El andén 9 3/4 con el tren a Hogwarts. Mike Marsland

Todos al tren

El andén 9 ¾ no se hace esperar y tras el check-in rápido los pasajeros se suben al Hogwarts Express. Los diferentes vagones son un viaje en el tiempo a través de las películas y es que en cada uno de los compartimentos se encuentran objetos que los protagonistas usaron en cada una de las entregas. Aquí la nostalgia se dispara al mismo nivel que los deseos de que el tren arranque con todos dentro.

Subir a los diferentes vagones del tren a Hogwarts es un viaje en el tiempo a través de las películas

Y casi lo hace gracias a los efectos especiales. Solo tienes que sentarte en uno de los vagones y... ¡magia! En unos segundos tienes listo un pequeño vídeo en el que apareces viajando por los paisajes tan típicos de las inmediaciones de Hogwarts.

Estos vagones no son el único espacio en el que podéis jugar con los cromas. También está permitido volar sobre Londres en escoba e incluso jugar un partido de quidditch. Cierto que tienes que pagarlo, pero el recuerdo que te llevas será el souvenir más especial que tengas en casa.

Reproducción de la casa del guarda Hagrid. Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter

Secretos del rodaje

Las explicaciones sobre los decorados que nos da la audioguía (muy recomendable) son muy completas y aportan datos curiosísimos. ¿Sabías que se construyeron dos casas de Hagrid, el guardabosques semigigante de Hogwarts? En una todo es pequeño para que él parezca más grande, y la segunda es una réplica exacta pero a una escala mayor para que el resto de actores parezcan más pequeños.

Y este no es el único escenario duplicado. Gringotts, el Banco de Magos, también cuenta con dos versiones. La primera en pleno funcionamiento, 100% real, y la segunda destruida y con sorpresa incluida en forma de holograma que asusta. Estás avisado.

El despacho de Dumbledore. Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter

El rincón más especial

Tras admirar cada uno de los detalles del despacho de Dumbledore, como el Pensador o el Fénix, el siguiente lugar más fascinante de estos estudios es, sin duda alguna, el Callejón Diagon, esa calle llena de tiendas en la que los estudiantes de Hogwarts adquieren su material escolar (no incluye rotuladores y cuadernos, claro). Cada tienda, con sus escaparates, sus productos, sus carteles… no le falta detalle y por eso es imposible no recorrerlo varias veces. Aquí sí que agradecerás que no exista límite de tiempo para la visita.

Invernadero de las mandrágoras. Dan Wong Photography

Al aire libre

Muchos exteriores se rodaron en localizaciones lejos de estos estudios, pero no todo. Aquí está la casa de los tíos, donde Harry vivía en el hueco la escalera. De aquella Prive Drive se han conservado dos casas, aunque durante los rodajes hubo una calle entera de casas iguales. También está el invernadero de las mandrágoras (demasiado reales a veces) y está aparcado el Knight Bus.

Y para terminar, como no podía ser de otra forma, una gran tienda en la que encontrarás recuerdos exclusivos de estos estudios.

El famoso gran hall de Hogwarts. Nizaad

Información práctica

Debes saber que los estudios están lejos de Londres, pero es facilísimo llegar en transporte público. Además, debes comprar la entrada con algo de antelación y la duración de la visita no baja de las cuatro horas.

Puedes llevar tu propia comida, pero casi es obligatorio hacer parada en la cafetería y tomarte una cerveza de mantequilla. Además, la jarrita te la llevas de recuerdo. Y que no te dé vergüenza ir luciendo tus mejores galas de mago, no serás el único. Más información en wbstudiotour.co.uk

