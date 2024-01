Un paseo por las cinco calles más bonitas y auténticas del mundo (y una está en España)

Para decidir qué calle es la más bonita del mundo y la más bonita de España puedes acceder a un millón de listas elaboradas por diferentes fuentes. Desde agencias de viajes hasta inmobiliarias, pasando por número de visitantes, fotos más repetidas en redes sociales o incluso haciéndole caso a la Inteligencia Artificial. Para esta lista hemos buscado los lugares más repetidos, las calles que aparecen en todas y cada una de las listas que se han elaborado y aquellas que encabezan cada ranking sobre el tema. Y el resultado es:

Calle Hanamikoji en Kioto. Getty Images

1. Hanamikoji (Kioto)

Esta calle japonesa encabeza la mayoría de las listas y si esta no aparece es porque lo hace una de su mismo barrio, la zona de Gion. Se trata de uno de los barrios más especiales de Kioto, conocido tanto por sus salones de té como por las geishas. La tradición se respira en cada rincón, los mismos que están decorados con los típicos farolillos y otros amuletos. La calle Hanamikoji es una de las más populares y también la que más restaurantes de alta cocina japonesa acoge. Una calle estrecha, empedrada y repleta de casas de madera tradicionales de las que no es difícil ver salir a una geisha.

Palmeras, edificios art déco y hoteles en Ocean Drive (Miami). Getty Images

2. Ocean Drive (Miami)

Es lo más parecido a estar en un decorado de una película de Hollywood. Situada en la zona de South Beach, aquí encontrarás en pocos pasos todos los tópicos de Miami. A un lado, el paseo marítimo, en el que será fácil acomplejarse entre tanto cuerpo escultural, y detrás la playa, un largo arenal en el que encontrarás las típicas casetas de los socorristas (también con cuerpos de infarto). Al otro lado te esperan los restaurantes de moda y los hoteles más lujosos de la ciudad.

Para empaparse bien de Ocean Drive hay que recorrerla varias veces. En la primera los ojos se van a la playa. La segunda ya podrás fijarte en los edificios art decó pintados en tonos pastel y con esas formas tan características que los hace tan reconocibles. Y si ese paseo ha sido de día, tendrás que volver de noche para disfrutar de la fiesta que supone ver esta calle con todos sus neones encendidos y el ambientazo de sus locales.

Canal Brouwersgracht en Ámsterdam. Dennis van de Water

3. Brouwersgracht (Ámsterdam)

Si piensas que todas las calles de la capital de los Países Bajos son iguales es porque no la has visitado o no la recuerdas bien y debes volver pronto. Si bien es cierto que se trata de una ciudad con 150 canales que puedes cruzar gracias a sus 1.281 puentes, hay una calle (o canal, aquí es casi lo mismo) que sobresale por encima de todos. Primero fueron los propios holandeses los que eligieron Brouwersgracht como su calle más bonita y a partir de ahí su popularidad no ha dejado de crecer. Su encanto parte de que posee algunos de los puentes más originales y también en que todas sus casas son perfectas y encajan perfectamente tanto en forma como en color… da igual en qué punto te pares, la imagen es la de la Ámsterdam más ideal.

Arlington Row, en el pueblo de Bibury (Inglaterra). Getty Images/iStockphoto

4. Arlington Row (Bibury)

Aquí hay que dar más pistas para poder situar esta calle en el mapa. Nos encontramos en los Cotswolds, una zona interior del Reino Unido catalogada como una “Belleza Natural Sobresaliente”. Se trata de una región dominada por pequeños pueblos de piedra cuyas casas se reconocen por sus tejados oscuros, de paja los más antiguos. Aquí la lucha por el título de pueblo más bonito es durísima, así que elegir una sola calle ya es jugar muy duro. Pero hay una ganadora y no solo porque sea la que suele aparecer en todos los reportajes de la zona. Arlington Row, en la pequeña Bibury, reúne toda la esencia de los Cotswolds.

Calle San Pedro en Osuna (Sevilla). turismosevilla.org

5. Calle San Pedro (Osuna)

En España la competencia también es muy dura, sobre todo por la diferencia de estilos que podemos encontrar. Pero hay una que tiene el título de Calle Más Bonita de Europa, concedido por la Unesco y solo con ver sus fotos tenemos que darles la razón. Esta calle sevillana cuenta con un conjunto arquitectónico de incalculable valor e indudable belleza, y es que toda ella es una sucesión de palacios y casas solariegas que te hacen retroceder al siglo XVIII, época de máximo esplendor de la localidad. Si estás pensando ir, solo queda decir que el día 12 de este mes se celebran sus fiestas patronales.

