No sin mi cargador: cómo tener los cables (¡y los accesorios!) bajo control en los viajes con este organizador

Ya sea una escapada de relax de fin de semana o nuestras vacaciones del año, hay indispensables que siempre debemos llevar en la maleta más allá de nuestras prendas de vestir. Un neceser (a ser posible práctico y cute) para transportar nuestros básicos de higiene o cualquier gadget para entretenernos son algunos ejemplos. Pero si hay algo que no puede faltar en nuestra maleta es el cargador del móvil. Y es que ¿te imaginas quedarte hoy en día sin batería? En el fondo, no es tan grave, puesto que los días de asueto están para eso, para descansar, pero, aunque sea por tener siempre una vía de comunicación a mano o para hacer fotografías para el recuerdo, no está de más ser previsiones en lo que a batería se refiere.

Junto con el cargador del teléfono móvil también solemos llevar la batería externa, por si pasamos una larga jornada de excursión, los auriculares para amenizar el trayecto, el cargador de la cámara de fotos y otros accesorios y cables que necesitamos. Pero, ¿cómo transportar todos sin morir en el intento? Si los dejamos sueltos por la mochila corremos el riesgo de perderlos o de no encontrarlos, y, de hacerlo, pueden aparecer todos enredados. En 20deCompras hemos encontrado un truco para tenerlos bajo control y que transportar cables y accesorios sean sencillo. Se trata de un organizador que cuesta menos de 13 euros en Amazon.

Este estuche nos ayudará a tener todos los cables ordenados. Amazon

Sí, este organizador de viaje es esencial para mantener los accesorios electrónicos bien organizados y, además, asegurar su fácil acceso. Y es que el práctico diseño de almacenamiento dividido ayuda a saber exactamente dónde está cada artículo para que pueda cogerlo sin tener que hacer ningún esfuerzo... ¡o sin tener que revolver la maleta al completo! También se puede utilizar como una lista de verificación de viaje, tal y como ocurre con otros artículos, como los kits de atención médica, de aseo o una bolsa de cosméticos. De este modo, nos aseguraremos que lo llevamos y que, además, dentro no falta ninguno de los cargadores esenciales para el transcurso de nuestro viaje.

