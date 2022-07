Menos de 40 euros para conseguir una maleta de mano que cumple con las medidas de equipaje de las aerolíneas 'low cost'

Preparar el equipaje nos produce sentimientos encontrados. Por un lado, estamos ansiosos por empezar nuestras vacaciones y hacer la maleta significa que están a punto de comenzar. Por otro, el querer llevar más pertenencias de la cuenta y los porsiacasos nos producen más de un quebradero de cabeza. Si a todo ello le sumamos el escaso espacio del que disponemos en el maletero o las restricciones en el equipaje de las aerolíneas low cost, la tarea aún se complica más. Y eso que, en verano, solemos llevar ropa más ligera que ocupa menos en la maleta, a no ser que nuestro destino requiera justo lo contrario.

Quizás ya no quieras leer nada al respecto de este tema, porque ya has iniciado tus días de fiesta, pero en 20deCompras, cuando encontramos verdaderas gangas, no podemos no compartirlas. Además, tarde o temprano seguro que te toca renovar tu equipaje de mano y el modelo que hoy destacamos tiene la garantía de cumplir con las medidas que disponen las aerolíneas. Se trata de la maleta de T-Lovendo, que actualmente es la más vendida de Amazon, un modelo disponible en cuatro colores, simirígido y, lo mejor de todo, por menos de 40 euros. ¿No crees que merece la pena echarle un vistazo?

Esta maleta es, actualmente, la más vendida de Amazon. Amazon

Este modelo es perfecto como equipaje de mano, puesto que sus medidas son 55x36x21 centímetros. Aunque, eso sí, te recomendamos cotejarlas con las de la compañía con la que vueles, puesto que varían algunos centímetros. Pero, si viajamos en coche, estas medidas nos aseguran que haya espacio en el maletero para todos los ocupantes del vehículo. Su estructura semirígida mantiene nuestras pertenencias protegidas y a salvo de golpes, al tiempo que previene los arañazos. Dispone, además, de refuerzos adicionales en las esquinas, para ofrecer mayor resistencia. Cuenta con una cerradura con combinación numérica de seguridad y unas ruedas dobles con giro de 360 grados que permiten deslizarla fácilmente.

Respecto al interior, está forrado y dispone de varios compartimentos con cremalleras para que podamos mantener el orden. El equipaje permanece sujeto durante el viaje gracias a las correas tensoras. Y ofrece un bolsillo de malla para los objetos más pequeños.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.